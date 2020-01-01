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86-річна господиня не могла вийти з квартири: подробиці пожежі у Володимирі

86-річна господиня не могла вийти з квартири: подробиці пожежі у Володимирі
Стали відомі подробиці пожежі у місті Володимирі-Волинському, у якій через пральну машинку горіла квартира.

Зазначається, що 18 грудня о 13:12 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в триповерховому житловому будинку на вулиці Шевченк, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Вже о 13:17 до місця виклику прибули рятувальники. З’ясувалося, що пожежа трапилася у ванній кімнаті в квартирі на третьому поверсі.

Автодрабиною рятувальники підійнялися у вікно й у квартирі виявили 86-річну господиню, яка не могла самотужки залишити помешкання.

Співробітники ДСНС евакуювали жінку сходовою кліткою на свіже повітря й передали до рук медиків. Пожежу локалізували о 13:21, ліквідували о 13:26. На місці події працювали 8 рятувальників, залучено 3 одиниці техніки, у тому числі автодрабина.

За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.
86-річна господиня не могла вийти з квартири: подробиці пожежі у Володимирі
86-річна господиня не могла вийти з квартири: подробиці пожежі у Володимирі


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Теги: пожежа, Володимир-Волинський, жінка
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