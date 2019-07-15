Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Інформують, що в області вночі та вранці місцями буде туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.



У Луцьку вночі прогнозують 1-3º тепла, вдень 3-5° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 19 грудня, у День святого Миколая, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Інформують, що в області вночі та вранці місцями буде туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.У Луцьку вночі прогнозують 1-3º тепла, вдень 3-5° тепла.

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