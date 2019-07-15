вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая

Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая
Завтра, 19 грудня, у День святого Миколая, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують, що в області вночі та вранці місцями буде туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Луцьку вночі прогнозують 1-3º тепла, вдень 3-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, День святого Миколая, Луцьк, синоптики, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Замінили на сувеніри: у пасажира волинського потяга вкрали велику суму грошей
Сьогодні, 21:15
Як у Ковелі відзначатимуть зимові свята. ПРОГРАМА
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая
Сьогодні, 20:00
Екоінспектори оштрафували 8 волинян, які порушили умови полювання
Сьогодні, 19:33
На Волині змінили підходи до тестування на COVID-19
Сьогодні, 19:01
Схожі новини
Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая
30 листопад, -0001, 00:00
Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня Якою буде погода у Луцьку у вівторок, 16 липня
15 липень, 2019, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у середу, 16 грудня
15 грудень, 20:00
Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління
09 грудень, 11:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Замінили на сувеніри: у пасажира волинського потяга вкрали велику суму грошей
Сьогодні, 21:15
 0
Як у Ковелі відзначатимуть зимові свята. ПРОГРАМА
Сьогодні, 20:35
 0
Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая
Сьогодні, 20:00
 0
Екоінспектори оштрафували 8 волинян, які порушили умови полювання
Сьогодні, 19:33
 0
На Волині змінили підходи до тестування на COVID-19
Сьогодні, 19:01
 0
Медіа
відео
1/8