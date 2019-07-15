Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая
Сьогодні, 20:00
Завтра, 19 грудня, у День святого Миколая, на Волині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що в області вночі та вранці місцями буде туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.
У Луцьку вночі прогнозують 1-3º тепла, вдень 3-5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що в області вночі та вранці місцями буде туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.
У Луцьку вночі прогнозують 1-3º тепла, вдень 3-5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як у Ковелі відзначатимуть зимові свята. ПРОГРАМА
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода на Волині завтра, у День святого Миколая
Сьогодні, 20:00
На Волині змінили підходи до тестування на COVID-19
Сьогодні, 19:01