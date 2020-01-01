Хворий на COVID-19 лучанин добирався в лікарню на таксі, бо швидка не приїхала, – ЗМІ





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Прикрий випадок трапився у Луцьку в ніч на четвер, 17 грудня. Анатолій Доброчинський вже тривалий час лікував удома запалення легень. Дистанційно консультувався із сімейним лікарем. З початку тижня його стан суттєво погіршився, і лікар порадив викликати швидку.



"Сьогодні вночі чергова швидкої медичної допомоги під номером 22 (так вона назвалась, коли я спитав ПІБ) відмовилася приїжджати до мене на виклик (температура 38,6, запалення легень), аргументуючи це тим, що ця температура не висока, і що в розмові зі мною по телефону вона не почула задишки. Потім вже з температурою 39 я сам поїхав в інфекційну, де мені відібрали тести на ковід і поклали на стаціонар", – написав у соцмережах обурений чоловік.



У коментарі журналістам ІА "Конкурент" Анатолій пояснив, що викликати швидку йому сказав сімейний лікар.



"Я в шоці був з тої чергової. Звертався на гарячу лінію ЦГЗ місцевого, щоб залишити скаргу. В інфекційній при огляді мені сказали, що по симптомах у мене запалення, спричинене Ковід-19, та поклали в лікарню", – каже чоловік.



У луцькому центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф кажуть, що ситуацію перевірили. Прослухавши запис розмови, з'ясували, що пацієнт два тижні перебував на амбулаторному лікуванні. Направлення на ПЛР-тест йому мав дати сімейний лікар. А чергова, яка розмовляла з Анатолієм, діяла згідно з інструкцією. Вона не побачила достатніх причин для того, аби відправити до хворого бригаду швидкої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин з коронавірусом змушений був сам на таксі добиратися до лікарні. Швидка не захотіла за ним приїздити, бо чергова телефоном не почула в нього задишки.Про це повідомляє ІА Конкурент. Прикрий випадок трапився у Луцьку в ніч на четвер, 17 грудня.вже тривалий час лікував удома запалення легень. Дистанційно консультувався із сімейним лікарем. З початку тижня його стан суттєво погіршився, і лікар порадив викликати швидку."Сьогодні вночі чергова швидкої медичної допомоги під номером 22 (так вона назвалась, коли я спитав ПІБ) відмовилася приїжджати до мене на виклик (температура 38,6, запалення легень), аргументуючи це тим, що ця температура не висока, і що в розмові зі мною по телефону вона не почула задишки. Потім вже з температурою 39 я сам поїхав в інфекційну, де мені відібрали тести на ковід і поклали на стаціонар", – написав у соцмережах обурений чоловік.У коментарі журналістам ІА "Конкурент" Анатолій пояснив, що викликати швидку йому сказав сімейний лікар."Я в шоці був з тої чергової. Звертався на гарячу лінію ЦГЗ місцевого, щоб залишити скаргу. В інфекційній при огляді мені сказали, що по симптомах у мене запалення, спричинене Ковід-19, та поклали в лікарню", – каже чоловік.У луцькому центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф кажуть, що ситуацію перевірили. Прослухавши запис розмови, з'ясували, що пацієнт два тижні перебував на амбулаторному лікуванні. Направлення на ПЛР-тест йому мав дати сімейний лікар. А чергова, яка розмовляла з Анатолієм, діяла згідно з інструкцією. Вона не побачила достатніх причин для того, аби відправити до хворого бригаду швидкої допомоги.

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