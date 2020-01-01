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Хворий на COVID-19 лучанин добирався в лікарню на таксі, бо швидка не приїхала, – ЗМІ

Хворий на COVID-19 лучанин добирався в лікарню на таксі, бо швидка не приїхала, – ЗМІ
Лучанин з коронавірусом змушений був сам на таксі добиратися до лікарні. Швидка не захотіла за ним приїздити, бо чергова телефоном не почула в нього задишки.

Про це повідомляє ІА Конкурент.

Прикрий випадок трапився у Луцьку в ніч на четвер, 17 грудня. Анатолій Доброчинський вже тривалий час лікував удома запалення легень. Дистанційно консультувався із сімейним лікарем. З початку тижня його стан суттєво погіршився, і лікар порадив викликати швидку.

"Сьогодні вночі чергова швидкої медичної допомоги під номером 22 (так вона назвалась, коли я спитав ПІБ) відмовилася приїжджати до мене на виклик (температура 38,6, запалення легень), аргументуючи це тим, що ця температура не висока, і що в розмові зі мною по телефону вона не почула задишки. Потім вже з температурою 39 я сам поїхав в інфекційну, де мені відібрали тести на ковід і поклали на стаціонар", – написав у соцмережах обурений чоловік.

У коментарі журналістам ІА "Конкурент" Анатолій пояснив, що викликати швидку йому сказав сімейний лікар.

"Я в шоці був з тої чергової. Звертався на гарячу лінію ЦГЗ місцевого, щоб залишити скаргу. В інфекційній при огляді мені сказали, що по симптомах у мене запалення, спричинене Ковід-19, та поклали в лікарню", – каже чоловік.

У луцькому центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф кажуть, що ситуацію перевірили. Прослухавши запис розмови, з'ясували, що пацієнт два тижні перебував на амбулаторному лікуванні. Направлення на ПЛР-тест йому мав дати сімейний лікар. А чергова, яка розмовляла з Анатолієм, діяла згідно з інструкцією. Вона не побачила достатніх причин для того, аби відправити до хворого бригаду швидкої допомоги.

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Теги: Волинь, Лцьк, коронавірус
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Коментарі 1
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Як та чергова мала побачити по телефону достатні причини??? В мене така сама ситуація була. Країна дибілів...
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