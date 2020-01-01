Нова фотолокація: у Луцьку біля університету відкрили різдвяну шопку. ФОТО





Захід відбувся у п’ятницю, 18 грудня, - йдеться на сайті університету.



Перед головним корпусом вишу розмістили святково прикрашені новорічними іграшками та ілюмінацією сосни й головний символ свята – різдвяну шопку, яка зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового. Шопка, що всередині застелена сіном, наповнена обов’язковими елементами – фігурками Ісуса Христа, Матері Божої – Діви Марії та святого Йосипа.



На відкриття різдвяної інсталяції завітали ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, викладачі, студенти, працівники Університету та лучани.



Студенти факультету культури і мистецтв привітали присутніх із прийдешніми святами колядками та новорічними піснями.



На завершення заходу всі присутні сфотографувалися біля різдвяної шопки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Волинського національного університету імені Лесі Українки відкриттям різдвяної шопки розпочався новорічно-різдвяний період.Захід відбувся у п’ятницю, 18 грудня, - йдеться на сайті університету.Перед головним корпусом вишу розмістили святково прикрашені новорічними іграшками та ілюмінацією сосни й головний символ свята – різдвяну шопку, яка зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового. Шопка, що всередині застелена сіном, наповнена обов’язковими елементами – фігурками Ісуса Христа, Матері Божої – Діви Марії та святого Йосипа.На відкриття різдвяної інсталяції завітали ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, викладачі, студенти, працівники Університету та лучани.Студенти факультету культури і мистецтв привітали присутніх із прийдешніми святами колядками та новорічними піснями.На завершення заходу всі присутні сфотографувалися біля різдвяної шопки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію