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Нова фотолокація: у Луцьку біля університету відкрили різдвяну шопку. ФОТО

Нова фотолокація: у Луцьку біля університету відкрили різдвяну шопку. ФОТО
Біля Волинського національного університету імені Лесі Українки відкриттям різдвяної шопки розпочався новорічно-різдвяний період.

Захід відбувся у п’ятницю, 18 грудня, - йдеться на сайті університету.

Перед головним корпусом вишу розмістили святково прикрашені новорічними іграшками та ілюмінацією сосни й головний символ свята – різдвяну шопку, яка зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового. Шопка, що всередині застелена сіном, наповнена обов’язковими елементами – фігурками Ісуса Христа, Матері Божої – Діви Марії та святого Йосипа.
Нова фотолокація: у Луцьку біля університету відкрили різдвяну шопку. ФОТО
Нова фотолокація: у Луцьку біля університету відкрили різдвяну шопку. ФОТО


На відкриття різдвяної інсталяції завітали ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, викладачі, студенти, працівники Університету та лучани.

Студенти факультету культури і мистецтв привітали присутніх із прийдешніми святами колядками та новорічними піснями.

На завершення заходу всі присутні сфотографувалися біля різдвяної шопки.


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Теги: Волинь, Луцьк, шопка
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