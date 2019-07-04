Волинські шахтарі отримають зарплатний борг за два місяці





Про це йдеться на сторінці ДП "Волиньгаз".



Кошти за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» на виплату заборгованості за жовтень, листопад 2020 року усім працівникам держпідприємства надійшли 18 грудня.



Документи на виплату заробітної плати надані в Управління Державної казначейської служби у місті Нововолинську та опрацьовуються.

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