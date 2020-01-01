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Селами луцької громади курсує автобус зі святим Миколаєм, Грінчем та оленями. ВІДЕО

Селами луцької громади курсує автобус зі святим Миколаєм, Грінчем та оленями. ВІДЕО
У луцькій громаді організували тур автобуса, в якому актори, переодягнені у казкових героїв, їздять і вітають дітей зі святом.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Автобус прикрашали на території Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря. Його обвішали гірляндами, їх довжина понад сто метрів, - розповів намісник монастиря Костянтин Марченко.

Разом зі святим Миколаєм автобусом також їздять його помічними, їх грають діти з місцевої театральної студії. Першими святковий транспорт зустріли жителі села Забороль.

Гроші на гірлянди виділили з бюджету міста. Це - 15 тисяч гривень, розповіла начальниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан. Каже: для дітей підготували подарунки.

Автобус між селами та Луцьком їздитиме три дні. Після Забороля святковий автомобіль завітав у село Антонівка.


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Теги: Луцьк, свято
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