Селами луцької громади курсує автобус зі святим Миколаєм, Грінчем та оленями. ВІДЕО





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Автобус прикрашали на території Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря. Його обвішали гірляндами, їх довжина понад сто метрів, - розповів намісник монастиря Костянтин Марченко.



Разом зі святим Миколаєм автобусом також їздять його помічними, їх грають діти з місцевої театральної студії. Першими святковий транспорт зустріли жителі села Забороль.



Гроші на гірлянди виділили з бюджету міста. Це - 15 тисяч гривень, розповіла начальниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан. Каже: для дітей підготували подарунки.



Автобус між селами та Луцьком їздитиме три дні. Після Забороля святковий автомобіль завітав у село Антонівка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій громаді організували тур автобуса, в якому актори, переодягнені у казкових героїв, їздять і вітають дітей зі святом.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Автобус прикрашали на території Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря. Його обвішали гірляндами, їх довжина понад сто метрів, - розповів намісник монастиря Костянтин Марченко.Разом зі святим Миколаєм автобусом також їздять його помічними, їх грають діти з місцевої театральної студії. Першими святковий транспорт зустріли жителі села Забороль.Гроші на гірлянди виділили з бюджету міста. Це - 15 тисяч гривень, розповіла начальниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан. Каже: для дітей підготували подарунки.Автобус між селами та Луцьком їздитиме три дні. Після Забороля святковий автомобіль завітав у село Антонівка.

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