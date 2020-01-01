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На Волині поліцейський одягає костюм святого Миколая і вітає малечу зі святами. ФОТО

На Волині поліцейський одягає костюм святого Миколая і вітає малечу зі святами. ФОТО
На Волині поліцейський офіцер громади у костюмі святого Миколая вітає дітей зі святами.

Про це йдеться на сторінці Поліцейські офіцери громади у Волинській області.

Поліцейський офіцер Зимнівської_ОТГ лейтенант поліції Орест Бабій разом із колегами дарує дітворі святковий настрій.

Відпустка - це не привід, щоб не робити хороші справи та не працювати на благо своєї громади. Навіть під час неї, офіцер громади одягає костюм Святого Миколая та разом з офіцером Володимир-Волинської_ОТГ Андрієм Грицюком та дільничним офіцером Володимир-Волинського відділення поліції їде вітати тих, хто потребує уваги", - йдеться у дописі.



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Теги: поліція, Волинь
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