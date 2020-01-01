На Волині поліцейський одягає костюм святого Миколая і вітає малечу зі святами. ФОТО
Сьогодні, 07:35
На Волині поліцейський офіцер громади у костюмі святого Миколая вітає дітей зі святами.
Про це йдеться на сторінці Поліцейські офіцери громади у Волинській області.
Поліцейський офіцер Зимнівської_ОТГ лейтенант поліції Орест Бабій разом із колегами дарує дітворі святковий настрій.
Відпустка - це не привід, щоб не робити хороші справи та не працювати на благо своєї громади. Навіть під час неї, офіцер громади одягає костюм Святого Миколая та разом з офіцером Володимир-Волинської_ОТГ Андрієм Грицюком та дільничним офіцером Володимир-Волинського відділення поліції їде вітати тих, хто потребує уваги", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Поліцейські офіцери громади у Волинській області.
Поліцейський офіцер Зимнівської_ОТГ лейтенант поліції Орест Бабій разом із колегами дарує дітворі святковий настрій.
Відпустка - це не привід, щоб не робити хороші справи та не працювати на благо своєї громади. Навіть під час неї, офіцер громади одягає костюм Святого Миколая та разом з офіцером Володимир-Волинської_ОТГ Андрієм Грицюком та дільничним офіцером Володимир-Волинського відділення поліції їде вітати тих, хто потребує уваги", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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