На Волині поліцейський одягає костюм святого Миколая і вітає малечу зі святами. ФОТО

На Волині поліцейський офіцер громади у костюмі святого Миколая вітає дітей зі святами.Про це йдеться на сторінці Поліцейські офіцери громади у Волинській області.Поліцейський офіцер Зимнівської_ОТГ лейтенант поліції Орест Бабій разом із колегами дарує дітворі святковий настрій.Відпустка - це не привід, щоб не робити хороші справи та не працювати на благо своєї громади. Навіть під час неї, офіцер громади одягає костюм Святого Миколая та разом з офіцером Володимир-Волинської_ОТГ Андрієм Грицюком та дільничним офіцером Володимир-Волинського відділення поліції їде вітати тих, хто потребує уваги", - йдеться у дописі.