Колишній «волинянин» сумнівається в доцільності переходу в «Андерлехт»





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Незважаючи на те, що напередодні Кухаревич пройшов медогляд в стані «пурпурно-білих», договір між клубами, а також особистий контракт «Андерлехта» з гравцем не були підписані.



Кухаревич покинув Бельгію, взявши деякий час на роздуми. Молодий футболіст хоче зважити всі за і проти, після чого прийняти рішення про доцільність підписання контракту з «Андерлехтом».



Одним з факторів, який змушує Кухаревича всерйоз сумніватися, є те, що молодий українець зараз практично не володіє англійською мовою, що бачиться для нього проблемою в швидкій адаптації до нової команди і країни.



ДОВІДКА:



Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).



Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.



У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.



В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річний форвард львівського «Руху» і молодіжної збірної України Микола Кухаревич, який є вихованцем «Волині», має сумніви щодо доцільності переходу в «Андерлехт», який проявляє явний інтерес до його трансферу.Про це повідомляє Sport ua Незважаючи на те, що напередодні Кухаревич пройшов медогляд в стані «пурпурно-білих», договір між клубами, а також особистий контракт «Андерлехта» з гравцем не були підписані.Кухаревич покинув Бельгію, взявши деякий час на роздуми. Молодий футболіст хоче зважити всі за і проти, після чого прийняти рішення про доцільність підписання контракту з «Андерлехтом».Одним з факторів, який змушує Кухаревича всерйоз сумніватися, є те, що молодий українець зараз практично не володіє англійською мовою, що бачиться для нього проблемою в швидкій адаптації до нової команди і країни.Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.

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