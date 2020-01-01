Президент «Руху» повідомив, коли вихованець «Волині» переїде до Бельгії





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"На останньому матчі у нас були представники трьох клубів - "Зальцбурга", "Андерлехта" і "Мехелена". Нам приємно, що люди, які не домовляючись, приїхали до нас, тому що їх цікавлять футболісти, які є у нас. Кухаревич вже пройшов медогляд в Бельгії, в "Андерлехті". Швидше за все, він з літа перейде в цей клуб. Ми його на півроку залишимо, щоб він допоміг "Руху" у другому колі. Ми віримо в Миколу. Йому 19 років, він дуже талановитий і перспективний футболіст. Я вірю, що він буде хорошим нападником, який прославить наш клуб і нашу країну", - сказав Козловський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент "Руху" Григорій Козловський прояснив ситуацію з трансфером в "Андерлехт" вихованця "Волині" Миколи Кухаревича.Про це повідомляє Ua Football "На останньому матчі у нас були представники трьох клубів - "Зальцбурга", "Андерлехта" і "Мехелена". Нам приємно, що люди, які не домовляючись, приїхали до нас, тому що їх цікавлять футболісти, які є у нас. Кухаревич вже пройшов медогляд в Бельгії, в "Андерлехті". Швидше за все, він з літа перейде в цей клуб. Ми його на півроку залишимо, щоб він допоміг "Руху" у другому колі. Ми віримо в Миколу. Йому 19 років, він дуже талановитий і перспективний футболіст. Я вірю, що він буде хорошим нападником, який прославить наш клуб і нашу країну", - сказав Козловський.

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