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Президент «Руху» повідомив, коли вихованець «Волині» переїде до Бельгії

Президент «Руху» повідомив, коли вихованець «Волині» переїде до Бельгії
Президент "Руху" Григорій Козловський прояснив ситуацію з трансфером в "Андерлехт" вихованця "Волині" Миколи Кухаревича.

Про це повідомляє Ua Football.

"На останньому матчі у нас були представники трьох клубів - "Зальцбурга", "Андерлехта" і "Мехелена". Нам приємно, що люди, які не домовляючись, приїхали до нас, тому що їх цікавлять футболісти, які є у нас. Кухаревич вже пройшов медогляд в Бельгії, в "Андерлехті". Швидше за все, він з літа перейде в цей клуб. Ми його на півроку залишимо, щоб він допоміг "Руху" у другому колі. Ми віримо в Миколу. Йому 19 років, він дуже талановитий і перспективний футболіст. Я вірю, що він буде хорошим нападником, який прославить наш клуб і нашу країну", - сказав Козловський.

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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