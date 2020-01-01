вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ковідних госпіталях Волині киснем забезпечені 80% ліжок

У ковідних госпіталях Волині киснем забезпечені 80% ліжок
Станом на 18 грудня 80 % ліжок, розгорнутих у ковідних госпіталях Волинської області, мають підключенні кисневі точки.

Загалом в області розгорнули 1532 ліжка для хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19. На стаціонарному лікуванні знаходиться 513 пацієнтів. Про це розповіла т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук під час сьогоднішнього засідання обласної комісії ТЕБ та НС, - повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.

Також Людмила Тимощук розповіла, що у тимчасовому госпіталі при Луцькому пологовому клінічному будинку з 27 листопада 2020 року підготовленні 60 ліжок з підведеним киснем. Наразі там лікується близько 20 пацієнтів.

Завершуються роботи по централізованому кисневому постачанню у Луцькій районній лікарні (24 ліжка) та обласній інфекційній лікарні (21 ліжко).

"Вийти на такі цифри вдалося завдяки двом траншам субвенції із державного бюджету. Кошти передбачені на покращення забезпечення киснем закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19", – наголосила Людмила Тимощук. – Сподіваємося, що уже скоро усі без винятку ковідні ліжка матимуть кисневі точки».

Кошти першого траншу у розмірі 16 млн 405 тис. 700 грн спрямовані на придбання кисню. Другий транш – 51 млн 705 тис. грн, з яких 8 млн 800 тис грн спрямували на розхідники й кисень, а 42 млн 9 тис. грн – на капітальні видатки.

Окрім цього, Людмила Тимощук, розповіла що завдяки активній роботі Волинської облдержадміністрації та меценатів, в області стовідсотково застраховані медичні працівники ковідних госпіталів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, медицина, ОДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:21
Україна вакцинуватиме жителів ОРДЛО
Сьогодні, 00:15
У ковідних госпіталях Волині киснем забезпечені 80% ліжок
18 грудень, 23:34
У Луцьку водій, який на «зебрі» збив дівчину, навіть не підійшов до неї. ВІДЕО
18 грудень, 22:59
Хворий на COVID-19 лучанин добирався в лікарню на таксі, бо швидка не приїхала, – ЗМІ
18 грудень, 22:21
Схожі новини
415 нових хворих і 9 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу 415 нових хворих і 9 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
11 листопад, 10:03
Наскільки лікарні Волині завантажені хворими на COVID-19 Наскільки лікарні Волині завантажені хворими на COVID-19
06 листопад, 20:45
Луцький пологовий будинок перетворять на «коронавірусну» лікарню, персонал і пацієнти – проти. ВІДЕО Луцький пологовий будинок перетворять на «коронавірусну» лікарню, персонал і пацієнти – проти. ВІДЕО
13 жовтень, 21:57
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
15 липень, 15:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:21
 0
Україна вакцинуватиме жителів ОРДЛО
Сьогодні, 00:15
 0
У ковідних госпіталях Волині киснем забезпечені 80% ліжок
18 грудень, 23:34
 0
У Луцьку водій, який на «зебрі» збив дівчину, навіть не підійшов до неї. ВІДЕО
18 грудень, 22:59
 0
Хворий на COVID-19 лучанин добирався в лікарню на таксі, бо швидка не приїхала, – ЗМІ
18 грудень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8