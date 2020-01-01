У ковідних госпіталях Волині киснем забезпечені 80% ліжок

Станом на 18 грудня 80 % ліжок, розгорнутих у ковідних госпіталях Волинської області, мають підключенні кисневі точки.Загалом в області розгорнули 1532 ліжка для хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19. На стаціонарному лікуванні знаходиться 513 пацієнтів. Про це розповіла т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністраціїпід час сьогоднішнього засідання обласної комісії ТЕБ та НС, - повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Також Людмила Тимощук розповіла, що у тимчасовому госпіталі при Луцькому пологовому клінічному будинку з 27 листопада 2020 року підготовленні 60 ліжок з підведеним киснем. Наразі там лікується близько 20 пацієнтів.Завершуються роботи по централізованому кисневому постачанню у Луцькій районній лікарні (24 ліжка) та обласній інфекційній лікарні (21 ліжко)."Вийти на такі цифри вдалося завдяки двом траншам субвенції із державного бюджету. Кошти передбачені на покращення забезпечення киснем закладів, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19", – наголосила Людмила Тимощук. – Сподіваємося, що уже скоро усі без винятку ковідні ліжка матимуть кисневі точки».Кошти першого траншу у розмірі 16 млн 405 тис. 700 грн спрямовані на придбання кисню. Другий транш – 51 млн 705 тис. грн, з яких 8 млн 800 тис грн спрямували на розхідники й кисень, а 42 млн 9 тис. грн – на капітальні видатки.Окрім цього, Людмила Тимощук, розповіла що завдяки активній роботі Волинської облдержадміністрації та меценатів, в області стовідсотково застраховані медичні працівники ковідних госпіталів.