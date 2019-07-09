У Луцьку водій, який на «зебрі» збив дівчину, навіть не підійшов до неї. ВІДЕО
18 грудень, 22:59
У Луцьку на проспекті Відродження сьогодні, 18 грудня, на пішохідному переході автомобіль збив дівчину.
Відео з відеореєстратора, на якому видно момент удару, опубліковало ІА "Конкурент".
Як видно з відео, сіра Toyota Camry вилетіла на пішохідний перехід, по якому якраз ішла дівчина. На щастя, удар був не дуже сильним, тож вона відразу підвелася на ноги.
Зі слів очевидця події, водій Toyota Camry зупинився, вийшов з машини, однак відійшов тільки на один метр і, побачивши здалеку, що потерпіла відразу встала і почала ходити, вклонився їй і поїхав далі.
Як зазначив свідок, винуватець ДТП особисто навіть не підійшов вибачитись і запитати, як почувається дівчина. Натомість це зробили інші водії, які в той час проїжджали повз. Зі слів очевидця, постраждала була в шоці, чи отримала синці чи забої – невідомо.
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Відео з відеореєстратора, на якому видно момент удару, опубліковало ІА "Конкурент".
Як видно з відео, сіра Toyota Camry вилетіла на пішохідний перехід, по якому якраз ішла дівчина. На щастя, удар був не дуже сильним, тож вона відразу підвелася на ноги.
Зі слів очевидця події, водій Toyota Camry зупинився, вийшов з машини, однак відійшов тільки на один метр і, побачивши здалеку, що потерпіла відразу встала і почала ходити, вклонився їй і поїхав далі.
Як зазначив свідок, винуватець ДТП особисто навіть не підійшов вибачитись і запитати, як почувається дівчина. Натомість це зробили інші водії, які в той час проїжджали повз. Зі слів очевидця, постраждала була в шоці, чи отримала синці чи забої – невідомо.
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