Суд визнав законним звільнення Кирильчука з посади першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 08:37
Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав законним звільнення з посади першого заступника голови Волинської облдержадміністрації.
Про це повідомляє ПроЗахід.
Йдеться про Леоніда Кирильчука, якого Юрій Погуляйко звільнив 28 квітня. Після звільнення Леонід Кирильчук розповідав журналістам, що буде судитися за посаду.
Нагадаємо, згодом для Леоніда Кирильчука все ж вдалося поновитися на посаді через суд. За час вимушеного прогулу йому з бюджету повинні були виплатити 94 134 гривень заробітної плати. Разом із цим 30 863 гривень необхідно мали перерахувати негайно.
Але після рішення восьмого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення, рішення Волинського окружного адміністративного суду від 29.07.2020 у справі №140/6516/20 скасували.
У постанові, що оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень йдеться: «Апеляційну скаргу Волинської обласної державної адміністрації задовольнити, а рішення Волинського окружного адміністративного суду від 29 липня 2020 року у справі №140/6516/20 скасувати.В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_1 до Волинської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування розпорядження, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу відмовити. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ПроЗахід.
Йдеться про Леоніда Кирильчука, якого Юрій Погуляйко звільнив 28 квітня. Після звільнення Леонід Кирильчук розповідав журналістам, що буде судитися за посаду.
Нагадаємо, згодом для Леоніда Кирильчука все ж вдалося поновитися на посаді через суд. За час вимушеного прогулу йому з бюджету повинні були виплатити 94 134 гривень заробітної плати. Разом із цим 30 863 гривень необхідно мали перерахувати негайно.
Але після рішення восьмого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення, рішення Волинського окружного адміністративного суду від 29.07.2020 у справі №140/6516/20 скасували.
У постанові, що оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень йдеться: «Апеляційну скаргу Волинської обласної державної адміністрації задовольнити, а рішення Волинського окружного адміністративного суду від 29 липня 2020 року у справі №140/6516/20 скасувати.В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_1 до Волинської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування розпорядження, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу відмовити. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
День святого Миколая: що можна і що не можна робити в це свято
Сьогодні, 09:03
Суд визнав законним звільнення Кирильчука з посади першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 08:37
На Волині поліцейський одягає костюм святого Миколая і вітає малечу зі святами. ФОТО
Сьогодні, 07:35