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Суд визнав законним звільнення Кирильчука з посади першого заступника голови Волинської ОДА

Суд визнав законним звільнення Кирильчука з посади першого заступника голови Волинської ОДА
Восьмий апеляційний адміністративний суд визнав законним звільнення з посади першого заступника голови Волинської облдержадміністрації.

Про це повідомляє ПроЗахід.

Йдеться про Леоніда Кирильчука, якого Юрій Погуляйко звільнив 28 квітня. Після звільнення Леонід Кирильчук розповідав журналістам, що буде судитися за посаду.

Нагадаємо, згодом для Леоніда Кирильчука все ж вдалося поновитися на посаді через суд. За час вимушеного прогулу йому з бюджету повинні були виплатити 94 134 гривень заробітної плати. Разом із цим 30 863 гривень необхідно мали перерахувати негайно.

Але після рішення восьмого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення, рішення Волинського окружного адміністративного суду від 29.07.2020 у справі №140/6516/20 скасували.

У постанові, що оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень йдеться: «Апеляційну скаргу Волинської обласної державної адміністрації задовольнити, а рішення Волинського окружного адміністративного суду від 29 липня 2020 року у справі №140/6516/20 скасувати.В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_1 до Волинської обласної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування розпорядження, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу відмовити. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття».

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Теги: Волинь, ОДА, Леонід Кирильчук
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