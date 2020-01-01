У МОЗ повідомили, коли пандемія коронавірусу в Україні піде на спад

Максим Степанов прогнозує, що з квітня 2021 року епідемія коронавірусу в Україні піде на спад. Цьому посприяють початок вакцинації та люди, які вже перехворіли на коронавірус.



Про це міністр розповів hromadske в інтерв'ю, яке ви зможете почитати на нашому сайті вже завтра, 19 грудня, - пише



Він зазначив, що влада нині намагається отримати перші дози вакцин у лютому 2020 року. Міністр розповів, що найкращий спосіб боротьби з пандемією — це колективний імунітет.



«Він досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка повинна становити щонайменше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж таки з квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація», — переконаний Степанов.



Міністр також розповів, що спершу вакцинуватимуть медиків, які працюють із хворими на COVID-19, військовослужбовців у зоні проведення ООС і людей, які перебувають у спеціалізованих закладах — інтернатах або будинках для літніх людей.



На другому етапі в МОЗ планують вакцинувати людей, старших за 60 років, тих, хто хворіє на цукровий діабет або серцево-судинні захворювання, а також інших військовослужбовців, працівників Національної поліції, працівників освіти.



Робити вакцинацію обов’язковою не будуть, оскільки нині немає відповідного закону.

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