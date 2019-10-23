В Україні подорожчає борошно, як це вплине на ціну хліба
Сьогодні, 01:16
Ціни на борошно підвищились, але це менше позначиться на вартості хліба через велику конкуренцію на ринку.
Цьогоріч українські аграрії зібрали на 7 млн т зернових менше, ніж зазвичай, розповів голова ГО "Борошномели України" Родіон Рибчинський, - пише Газета ua.
"Це менший урожай в статистичному вигляді. Поточного року зібрали 25,1 мільйона тонн пшениці, минулого — 28,3 мільйона тон. А для внутрішнього споживання, зокрема годування тварин, потрібно 8,5 мільйона тон. Тобто не варто нагнітати паніку", - каже Рибчинський.
З його слів, борошно зросте в ціні, тому що 90% собівартості борошна — це ціна пшениці.
"Зростає собівартість пшениці, ми купуємо її в сільгоспвиробників, і 90 відсотків ціни переносимо на собівартість борошна. Ціна останнього за 2 місяці зросла на 2 тисячі гривень за тонну. Хліб при цьому подорожчав приблизно на 10 відсотків, тому що хлібопекарські підприємства не можуть постійно підвищувати ціни через конкуренцію на ринку", - каже експерт.
З його слів, не тільки ціна борошна впливає на ціни.
"З 1 січня підвищується мінімальна зарплата, значить, збільшуються податки із зарплат, які сплачує кожне підприємство. Щомісяця змінюється ціна на тепло та електроенергію. Усі ці складові переносяться на готову продукцію", — розповів він.
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Цьогоріч українські аграрії зібрали на 7 млн т зернових менше, ніж зазвичай, розповів голова ГО "Борошномели України" Родіон Рибчинський, - пише Газета ua.
"Це менший урожай в статистичному вигляді. Поточного року зібрали 25,1 мільйона тонн пшениці, минулого — 28,3 мільйона тон. А для внутрішнього споживання, зокрема годування тварин, потрібно 8,5 мільйона тон. Тобто не варто нагнітати паніку", - каже Рибчинський.
З його слів, борошно зросте в ціні, тому що 90% собівартості борошна — це ціна пшениці.
"Зростає собівартість пшениці, ми купуємо її в сільгоспвиробників, і 90 відсотків ціни переносимо на собівартість борошна. Ціна останнього за 2 місяці зросла на 2 тисячі гривень за тонну. Хліб при цьому подорожчав приблизно на 10 відсотків, тому що хлібопекарські підприємства не можуть постійно підвищувати ціни через конкуренцію на ринку", - каже експерт.
З його слів, не тільки ціна борошна впливає на ціни.
"З 1 січня підвищується мінімальна зарплата, значить, збільшуються податки із зарплат, які сплачує кожне підприємство. Щомісяця змінюється ціна на тепло та електроенергію. Усі ці складові переносяться на готову продукцію", — розповів він.
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