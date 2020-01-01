Українець хотів поштою відправити до Франції кулемет





Про це повідомляє



"Смертоносну зброю, яка була розроблена в нацистській Німеччині і прийнята на озброєння Вермахту у 1942 році, працівники Київської митниці Держмитслужби виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке мешканець української Буковини надсилав до Франції", – зазначаться у повідомленні.



За уточненням митників, відправник зазначив у декларації, що в посилці мають знаходитись запчастини.



"Замість задекларованих запчастин, на сканері митники виявили зброю, яку в часи Другої світової прозвали "циркулярною пилкою Гітлера", або ще "газонокосаркою". Намагаючись ввести в оману митників та скануючи техніку, відправник завбачливо загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло", – зауважили у Держмитслужбі.



Митники вилучили кулемет та скерували його на експертизу. Нині співробітники митниці розглядають питання про складання протоколу щодо українського відправника через порушення ним митних правил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Київської митниці Держмитслужби виявили в поштовому відправленні до Франції німецький кулемет MG 42, який намагався надіслати мешканець Буковини.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на митників."Смертоносну зброю, яка була розроблена в нацистській Німеччині і прийнята на озброєння Вермахту у 1942 році, працівники Київської митниці Держмитслужби виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке мешканець української Буковини надсилав до Франції", – зазначаться у повідомленні.За уточненням митників, відправник зазначив у декларації, що в посилці мають знаходитись запчастини."Замість задекларованих запчастин, на сканері митники виявили зброю, яку в часи Другої світової прозвали "циркулярною пилкою Гітлера", або ще "газонокосаркою". Намагаючись ввести в оману митників та скануючи техніку, відправник завбачливо загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло", – зауважили у Держмитслужбі.Митники вилучили кулемет та скерували його на експертизу. Нині співробітники митниці розглядають питання про складання протоколу щодо українського відправника через порушення ним митних правил.

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