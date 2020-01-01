вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українець хотів поштою відправити до Франції кулемет

Українець хотів поштою відправити до Франції кулемет
Співробітники Київської митниці Держмитслужби виявили в поштовому відправленні до Франції німецький кулемет MG 42, який намагався надіслати мешканець Буковини.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на митників.

"Смертоносну зброю, яка була розроблена в нацистській Німеччині і прийнята на озброєння Вермахту у 1942 році, працівники Київської митниці Держмитслужби виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке мешканець української Буковини надсилав до Франції", – зазначаться у повідомленні.

За уточненням митників, відправник зазначив у декларації, що в посилці мають знаходитись запчастини.

"Замість задекларованих запчастин, на сканері митники виявили зброю, яку в часи Другої світової прозвали "циркулярною пилкою Гітлера", або ще "газонокосаркою". Намагаючись ввести в оману митників та скануючи техніку, відправник завбачливо загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло", – зауважили у Держмитслужбі.

Митники вилучили кулемет та скерували його на експертизу. Нині співробітники митниці розглядають питання про складання протоколу щодо українського відправника через порушення ним митних правил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українець хотів поштою відправити до Франції кулемет
Сьогодні, 04:19
В Україні скоротилася чисельність населення
Сьогодні, 03:18
Нова фотолокація: у Луцьку біля університету відкрили різдвяну шопку. ФОТО
Сьогодні, 02:14
В Україні подорожчає борошно, як це вплине на ціну хліба
Сьогодні, 01:16
Україна вакцинуватиме жителів ОРДЛО
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
В Україні скоротилася чисельність населення В Україні скоротилася чисельність населення
Сьогодні, 03:18
У Тристоронній контактній групі «помилково опублікували російську версію» щодо смерті військового 14-ї бригади У Тристоронній контактній групі «помилково опублікували російську версію» щодо смерті військового 14-ї бригади
18 грудень, 15:15
Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні
18 грудень, 09:50
Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади
17 грудень, 19:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українець хотів поштою відправити до Франції кулемет
Сьогодні, 04:19
 0
В Україні скоротилася чисельність населення
Сьогодні, 03:18
 0
Нова фотолокація: у Луцьку біля університету відкрили різдвяну шопку. ФОТО
Сьогодні, 02:14
 0
В Україні подорожчає борошно, як це вплине на ціну хліба
Сьогодні, 01:16
 0
Україна вакцинуватиме жителів ОРДЛО
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8