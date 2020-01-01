Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
Станом на 19 грудня в Україні зафіксували 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Так, він проінформував, що за минулу добу госпіталізували 2 865 осіб, сталося 213 летальних випадків – 213, одужало 13 314 хворих
та здійснили 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 956 123 особи;
одужало – 574 536 осіб;
летальних випадків – 16 469;
проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 99 694 випадки;
Вінницька область – 20 781 випадок;
Волинська область – 30 197 випадків;
Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
Донецька область – 31 929 випадків;
Житомирська область – 36 061 випадок;
Закарпатська область – 27 003 випадки;
Запорізька область – 46 544 випадки;
Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
Київська область – 52 415 випадків;
Кіровоградська область – 7 707 випадків;
Луганська область – 8 640 випадків;
Львівська область – 56 442 випадки;
Миколаївська область – 26 260 випадків;
Одеська область – 63 124 випадки;
Полтавська область – 31 433 випадки;
Рівненська область – 38 315 випадків;
Сумська область – 37 612 випадків;
Тернопільська область – 32 235 випадків;
Харківська область – 64 792 випадки;
Херсонська область – 15 449 випадків;
Хмельницька область – 36 360 випадків;
Черкаська область – 34 451 випадок;
Чернівецька область – 37 949 випадків;
Чернігівська область – 26 864 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Так, він проінформував, що за минулу добу госпіталізували 2 865 осіб, сталося 213 летальних випадків – 213, одужало 13 314 хворих
та здійснили 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 956 123 особи;
одужало – 574 536 осіб;
летальних випадків – 16 469;
проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 99 694 випадки;
Вінницька область – 20 781 випадок;
Волинська область – 30 197 випадків;
Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
Донецька область – 31 929 випадків;
Житомирська область – 36 061 випадок;
Закарпатська область – 27 003 випадки;
Запорізька область – 46 544 випадки;
Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
Київська область – 52 415 випадків;
Кіровоградська область – 7 707 випадків;
Луганська область – 8 640 випадків;
Львівська область – 56 442 випадки;
Миколаївська область – 26 260 випадків;
Одеська область – 63 124 випадки;
Полтавська область – 31 433 випадки;
Рівненська область – 38 315 випадків;
Сумська область – 37 612 випадків;
Тернопільська область – 32 235 випадків;
Харківська область – 64 792 випадки;
Херсонська область – 15 449 випадків;
Хмельницька область – 36 360 випадків;
Черкаська область – 34 451 випадок;
Чернівецька область – 37 949 випадків;
Чернігівська область – 26 864 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині змінили підходи до тестування на COVID-19
18 грудень, 19:01
Коментарі 0
Останні новини
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:17
День святого Миколая: що можна і що не можна робити в це свято
Сьогодні, 09:03
Суд визнав законним звільнення Кирильчука з посади першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 08:37
На Волині поліцейський одягає костюм святого Миколая і вітає малечу зі святами. ФОТО
Сьогодні, 07:35