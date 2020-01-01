Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Так, він проінформував, що за минулу добу госпіталізували 2 865 осіб, сталося 213 летальних випадків – 213, одужало 13 314 хворих

та здійснили 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 956 123 особи;

одужало – 574 536 осіб;

летальних випадків – 16 469;

проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 99 694 випадки;

Вінницька область – 20 781 випадок;

Волинська область – 30 197 випадків;

Дніпропетровська область – 52 068 випадків;

Донецька область – 31 929 випадків;

Житомирська область – 36 061 випадок;

Закарпатська область – 27 003 випадки;

Запорізька область – 46 544 випадки;

Івано-Франківська область – 41 798 випадків;

Київська область – 52 415 випадків;

Кіровоградська область – 7 707 випадків;

Луганська область – 8 640 випадків;

Львівська область – 56 442 випадки;

Миколаївська область – 26 260 випадків;

Одеська область – 63 124 випадки;

Полтавська область – 31 433 випадки;

Рівненська область – 38 315 випадків;

Сумська область – 37 612 випадків;

Тернопільська область – 32 235 випадків;

Харківська область – 64 792 випадки;

Херсонська область – 15 449 випадків;

Хмельницька область – 36 360 випадків;

Черкаська область – 34 451 випадок;

Чернівецька область – 37 949 випадків;

Чернігівська область – 26 864 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 19 грудня в Україні зафіксували 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.Так, він проінформував, що за минулу добу госпіталізували 2 865 осіб, сталося 213 летальних випадків – 213, одужало 13 314 хворихта здійснили 60 089 тестувань (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 956 123 особи;одужало – 574 536 осіб;летальних випадків – 16 469;проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 99 694 випадки;Вінницька область – 20 781 випадок;Дніпропетровська область – 52 068 випадків;Донецька область – 31 929 випадків;Житомирська область – 36 061 випадок;Закарпатська область – 27 003 випадки;Запорізька область – 46 544 випадки;Івано-Франківська область – 41 798 випадків;Київська область – 52 415 випадків;Кіровоградська область – 7 707 випадків;Луганська область – 8 640 випадків;Львівська область – 56 442 випадки;Миколаївська область – 26 260 випадків;Одеська область – 63 124 випадки;Полтавська область – 31 433 випадки;Рівненська область – 38 315 випадків;Сумська область – 37 612 випадків;Тернопільська область – 32 235 випадків;Харківська область – 64 792 випадки;Херсонська область – 15 449 випадків;Хмельницька область – 36 360 випадків;Черкаська область – 34 451 випадок;Чернівецька область – 37 949 випадків;Чернігівська область – 26 864 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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