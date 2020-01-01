Патрульній поліції Волині — 5 років

Патрульні поліцейські Волинської області святкують перший ювілей з дня створення структури.Про це йдеться на сторінці поліцейських на фейсбуці."Рівно 5 років тому волинські патрульні озвучили слова присяги та стали тими, хто служить і допомагає народу України. 5 років ми цілодобово патрулюємо вулиці Луцька, Ковеля та автодороги, приїжджаємо на виклики, реагуємо на звернення, допомагаємо вам та робимо міста й автодороги безпечнішими. Ми ростемо, вдосконалюємося, змінюємося та сумлінно несемо службу для того, аби кожен громадянин почував себе захищеним", - йдеться у повідомленні.Також поліцейські подякували кожному, хто підтримував і підтримує нас та вірить у них.