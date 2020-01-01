Патрульній поліції Волині — 5 років
Сьогодні, 10:25
Патрульні поліцейські Волинської області святкують перший ювілей з дня створення структури.
Про це йдеться на сторінці поліцейських на фейсбуці.
"Рівно 5 років тому волинські патрульні озвучили слова присяги та стали тими, хто служить і допомагає народу України. 5 років ми цілодобово патрулюємо вулиці Луцька, Ковеля та автодороги, приїжджаємо на виклики, реагуємо на звернення, допомагаємо вам та робимо міста й автодороги безпечнішими. Ми ростемо, вдосконалюємося, змінюємося та сумлінно несемо службу для того, аби кожен громадянин почував себе захищеним", - йдеться у повідомленні.
Також поліцейські подякували кожному, хто підтримував і підтримує нас та вірить у них.
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Про це йдеться на сторінці поліцейських на фейсбуці.
"Рівно 5 років тому волинські патрульні озвучили слова присяги та стали тими, хто служить і допомагає народу України. 5 років ми цілодобово патрулюємо вулиці Луцька, Ковеля та автодороги, приїжджаємо на виклики, реагуємо на звернення, допомагаємо вам та робимо міста й автодороги безпечнішими. Ми ростемо, вдосконалюємося, змінюємося та сумлінно несемо службу для того, аби кожен громадянин почував себе захищеним", - йдеться у повідомленні.
Також поліцейські подякували кожному, хто підтримував і підтримує нас та вірить у них.
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