Повідомили, які райони Волині отримали нові автомобілі швидкої допомоги

18 грудня 2020-го року, на базі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та катастроф відбулась передача ключів та документів від шести нових автомобілів швидкої допомоги для спеціалізованих бригад, які надають допомогу хворим на коронавірус.Вручали ключі водіям та фельдшерам обласне керівництво, зокрема перший заступник голови Волинської ОДА Сергій Мовенко, який від імені голови привітав медиків з прийдешніми святами та отриманими спеціалізованими транспортними засобами, - повідомляють у Волинській ОДА.Як відомо, транспортні засоби закуплені за кошти Національної служби здоров’я, які були виділені в межах пакету медичних послуг «Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на COVID-19». Адже з 1 квітня 2020 року запрацювала Програма медичних гарантій на рівні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Заклади охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, розпочали роботу за договорами з НСЗУ.Як розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, із цих коштів сплачується заробітна плата медикам, закуповуються необхідні засоби захисту та дезінфікувальні засоби. За невикористану суму, зібрану за останні чотири місяці, вдалося придбати шість автомобілів Citroen Jumper типу В. Це - найрозповсюдженіший автомобіль швидкої допомоги. Кожен транспортний засіб вартує близько 1,96 мільйона гривень. Машини обладнані дефібриляторами, ШВЛ, мають подачу кисню тощо. Це дозволяє медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої.Більше того, як повідомив Володимир Шмаль, у подарунок районні відділення екстренки отримають форму, дарунки від профспілки та комплект зимової резини.Так, придбані спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги передали спеціалізованим бригадам екстреної медичної допомоги для надання медичної допомоги хворим на Сovid-19, а саме:- Володимир-Волинське відділення – 1 автомобіль;- Ратнівське відділення – 1 автомобіль;- пункт Піщане, Камінь-Каширське відділення – 1 автомобіль;- пункт Велика Глуша, Любешівське відділення – 1 автомобіль;- Відділення медицини катастроф – 1 автомобіль;- Луцьке міське відділення №1 – 1 автомобіль;