Якими будуть пенсії, субсидії та зарплати у 2021 році





При цьому в 2020 році видатки трохи більші, - пише



Що саме чекає соціальну сферу в 2021 році:



Субсидії



Видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі передбачені в сумі 36 607,7 млн гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році (37 169,9 млн гривень).



Прожитковий мінімум



Документом встановлюється у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.



Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.



Мінімальна зарплата



Законом встановлюється у 2021 році мінімальна заробітна плата:



у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 гривень, з 1 грудня – 6500 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 гривні, з 1 грудня – 39,12 гривні.

З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становить 5000 гривень.



Пенсії



У первинному варіанті державного бюджету витрати на ПФУ планувалися в сумі 203 млрд грн. Однак до другого читання суму витрат знизили до 195 млрд грн.



Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн – до 2400 грн, підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.



Індексація пенсій повинна пройти 1 травня 2021 року. Також в уряді розробили п'ятиступінчастий план щодо підвищення пенсійних виплат; згідно з ним, з 1 липня 2021 року пенсії зростуть з 2400 грн до 2600 для пенсіонерів від 65 років, зі стажем 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.



Також з 1 липня 2021 року доплата за 400 грн буде передбачена для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років (плюс мінімальна пенсія в 2500 грн), якщо є мінімальний стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.



Нагадаємо, 15 грудня народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.



У проєкті державного бюджету заклали 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.



У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У прийнятому Верховною Радою України від 15 грудня державному бюджеті на 2021 рік соціальна видаткова частина становить 311,3 млрд грн (це приблизно третя частина всієї витратної статті на 2021 рік).При цьому в 2020 році видатки трохи більші, - пише Главком Що саме чекає соціальну сферу в 2021 році:Видатки на виплату пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі передбачені в сумі 36 607,7 млн гривень. Це на 1,5% менше, ніж у 2020 році (37 169,9 млн гривень).Документом встановлюється у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.Законом встановлюється у 2021 році мінімальна заробітна плата:у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 гривень, з 1 грудня – 6500 гривень;у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 гривні, з 1 грудня – 39,12 гривні.З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становить 5000 гривень.У первинному варіанті державного бюджету витрати на ПФУ планувалися в сумі 203 млрд грн. Однак до другого читання суму витрат знизили до 195 млрд грн.Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн – до 2400 грн, підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.Індексація пенсій повинна пройти 1 травня 2021 року. Також в уряді розробили п'ятиступінчастий план щодо підвищення пенсійних виплат; згідно з ним, з 1 липня 2021 року пенсії зростуть з 2400 грн до 2600 для пенсіонерів від 65 років, зі стажем 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.Також з 1 липня 2021 року доплата за 400 грн буде передбачена для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років (плюс мінімальна пенсія в 2500 грн), якщо є мінімальний стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.Нагадаємо, 15 грудня народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України.У проєкті державного бюджету заклали 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

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