380 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:47
За останню добу на Волині зареєстрували 380 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляють у Волинській ОДА.
Усього станом на 19 грудня в області зареєстрували 30 197 випадків захворювання. За минулу добу одужали 578 хворих (загалом - 23 575). У Володимир-Волинському, Ківерцівському та Ковельському районах трапилися летальні випадки (загалом в області стався 481 летальний випадок)
Методом ПЛР всього обстежили 123 107 осіб, за минулу добу - 988 осіб.
Нові випадки захворювання на коронавірус виявили:
м. Луцьк – 252,
м. Нововолинськ – 7,
Горохівський район – 8,
Іваничівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 1,
Ківерцівський район –7,
Ковельський район – 13,
Локачинський район – 5,
Любешівський район – 4,
Луцький район – 65,
Маневицький район – 10,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 3
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Волинській ОДА.
Усього станом на 19 грудня в області зареєстрували 30 197 випадків захворювання. За минулу добу одужали 578 хворих (загалом - 23 575). У Володимир-Волинському, Ківерцівському та Ковельському районах трапилися летальні випадки (загалом в області стався 481 летальний випадок)
Методом ПЛР всього обстежили 123 107 осіб, за минулу добу - 988 осіб.
Нові випадки захворювання на коронавірус виявили:
м. Луцьк – 252,
м. Нововолинськ – 7,
Горохівський район – 8,
Іваничівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 1,
Ківерцівський район –7,
Ковельський район – 13,
Локачинський район – 5,
Любешівський район – 4,
Луцький район – 65,
Маневицький район – 10,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 3
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні почали діяти нові карантинні обмеження
Сьогодні, 12:28
380 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:47
Волинські шахтарі отримають зарплатний борг за два місяці
Сьогодні, 11:06
Патрульній поліції Волині — 5 років
Сьогодні, 10:29
День святого Миколая: що можна і що не можна робити в це свято
Сьогодні, 09:48