380 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це повідомляють у Волинській ОДА.



Усього станом на 19 грудня в області зареєстрували 30 197 випадків захворювання. За минулу добу одужали 578 хворих (загалом - 23 575). У Володимир-Волинському, Ківерцівському та Ковельському районах трапилися летальні випадки (загалом в області стався 481 летальний випадок)



Методом ПЛР всього обстежили 123 107 осіб, за минулу добу - 988 осіб.



Нові випадки захворювання на коронавірус виявили:



м. Луцьк – 252,

м. Нововолинськ – 7,

Горохівський район – 8,

Іваничівський район – 4,

Камінь-Каширський район – 1,

Ківерцівський район –7,

Ковельський район – 13,

Локачинський район – 5,

Любешівський район – 4,

Луцький район – 65,

Маневицький район – 10,

Старовижівський район – 1,

Турійський район – 3

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