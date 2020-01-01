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380 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

380 нових випадків і три смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За останню добу на Волині зареєстрували 380 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють у Волинській ОДА.

Усього станом на 19 грудня в області зареєстрували 30 197 випадків захворювання. За минулу добу одужали 578 хворих (загалом - 23 575). У Володимир-Волинському, Ківерцівському та Ковельському районах трапилися летальні випадки (загалом в області стався 481 летальний випадок)

Методом ПЛР всього обстежили 123 107 осіб, за минулу добу - 988 осіб.

Нові випадки захворювання на коронавірус виявили:

м. Луцьк – 252,
м. Нововолинськ – 7,
Горохівський район – 8,
Іваничівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 1,
Ківерцівський район –7,
Ковельський район – 13,
Локачинський район – 5,
Любешівський район – 4,
Луцький район – 65,
Маневицький район – 10,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 3

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Теги: Волинь, коронавірус
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