Волинські рятувальники отримали нову спецтехніку. ФОТО





Про це повідомляє



Дві пожежні автоцистерни АЦ-8-50(63022)-530М та спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу САРМ-С відтепер будуть направлені до пожежно-рятувальних підрозділів. Зокрема автоцистерни спрямують до 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, а автомобіль САРМ-С стане у бойовий розрахунок 19-ої Державної пожежно-рятувальної частиної міста Ковеля.



Ввільнений у Ковельському гарнізоні автомобіль Ford Ranger для проведення аварійно-рятувальних робіт направлять до 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники отримали нову спецтехніку від Державної служби надзвичайних ситуацій України.Про це повідомляє Волинь-нова. Дві пожежні автоцистерни АЦ-8-50(63022)-530М та спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу САРМ-С відтепер будуть направлені до пожежно-рятувальних підрозділів. Зокрема автоцистерни спрямують до 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, а автомобіль САРМ-С стане у бойовий розрахунок 19-ої Державної пожежно-рятувальної частиної міста Ковеля.Ввільнений у Ковельському гарнізоні автомобіль Ford Ranger для проведення аварійно-рятувальних робіт направлять до 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію