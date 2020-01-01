Волинські рятувальники отримали нову спецтехніку. ФОТО
Сьогодні, 13:50
На Волині рятувальники отримали нову спецтехніку від Державної служби надзвичайних ситуацій України.
Про це повідомляє Волинь-нова.
Дві пожежні автоцистерни АЦ-8-50(63022)-530М та спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу САРМ-С відтепер будуть направлені до пожежно-рятувальних підрозділів. Зокрема автоцистерни спрямують до 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, а автомобіль САРМ-С стане у бойовий розрахунок 19-ої Державної пожежно-рятувальної частиної міста Ковеля.
Ввільнений у Ковельському гарнізоні автомобіль Ford Ranger для проведення аварійно-рятувальних робіт направлять до 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.
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Про це повідомляє Волинь-нова.
Дві пожежні автоцистерни АЦ-8-50(63022)-530М та спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу САРМ-С відтепер будуть направлені до пожежно-рятувальних підрозділів. Зокрема автоцистерни спрямують до 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, а автомобіль САРМ-С стане у бойовий розрахунок 19-ої Державної пожежно-рятувальної частиної міста Ковеля.
Ввільнений у Ковельському гарнізоні автомобіль Ford Ranger для проведення аварійно-рятувальних робіт направлять до 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
шасі МАЗ від ворожої країни.
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