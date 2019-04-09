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На Одещині митники знайшли понад 50 кілограм кокаїну в контейнері з бананами

На Одещині митники знайшли понад 50 кілограм кокаїну в контейнері з бананами
На пункті пропуску в Старокозачому в Одеській області митники вилучили 54 кг кокаїну.

Наркотики знаходилися в контейнері з бананами, який прибув з Південної Америки і прямував транзитом до Республіки Молдова. Вартість вилученого на «чорному ринку» оцінюється в більш ніж 12 млн доларів. Про це йдеться на сторінці Одеської митниці в Facebook, - пише Кореспондент.

"У ніч, коли за традицією Святий Миколай розносить подарунки слухняним дітям, контрабандисти позбулися 54 кг кокаїну. У пункті пропуску Старокозаче - Тудора. Саме тут під час спільного огляду в технологічних отворах з боку холодильного агрегату було виявлено 46 пакунків, загорнутих в сріблясту пластикову плівку, загальною вагою 54 кг", - йдеться в повідомленні митників.

"Наркотики знаходилися в контейнері з бананами, який прибув з Південної Америки і слідував транзитом до Республіки Молдова з подальшим переміщенням в Європу", - повідомив РБК-Україна Денис Пудрик.

Експрес-тест на місці підтвердив, що це кокаїн. На наркотик також спрацював службовий собака митників.

"Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку" становить 12 мільйонів доларів США", - додав Денис Пудрик.

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала діяльність організованої групи, яка збувала оптові партії наркотичних засобів і психотропних речовин в 15 областях України.

Також, в Дніпропетровській області поліція в ході спецоперації затримала 25 осіб, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків.

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Теги: наркотики, митниця, Одещина
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