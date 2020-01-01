В Сербії голові російського МЗС подарували старовинну ікону з Луганська
Сьогодні, 04:24
Ікону, яку подарували голові російського МЗС Сергію Лаврову, повернуть у Сараєво. Її походження з'ясовуватиме Інтерпол.
Скандал з цією іконою набрав неабиякого розголосу. Про це повідомляє Канал24.
"Ікона буде повернута тим, хто подарував її, для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", – сказали на Смоленській площі.
Що цьому передувало
Старовинну ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час перебування у Сараєві. Це зробив сербський представник Мілорад Додик.
Додамо, що поїздка відбулась 14 грудня 2020 року.
Посольство України в Боснії і Герцеговині направило в Сараєво ноту з вимогою Лаврову в Сараєві подарували українську ікону: посольство направило письмове звернення повернути 300-річну ікону з Луганська.
Прокуратура Боснії і Герцеговини порушила кримінальну справу через старовинну українську ікону.
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Скандал з цією іконою набрав неабиякого розголосу. Про це повідомляє Канал24.
"Ікона буде повернута тим, хто подарував її, для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", – сказали на Смоленській площі.
Що цьому передувало
Старовинну ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час перебування у Сараєві. Це зробив сербський представник Мілорад Додик.
Додамо, що поїздка відбулась 14 грудня 2020 року.
Посольство України в Боснії і Герцеговині направило в Сараєво ноту з вимогою Лаврову в Сараєві подарували українську ікону: посольство направило письмове звернення повернути 300-річну ікону з Луганська.
Прокуратура Боснії і Герцеговини порушила кримінальну справу через старовинну українську ікону.
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