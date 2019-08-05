Луцькі школярі зустріли День святого Миколая флешмобом. ВІДЕО

Учні Луцького навчально-виховного комплексу №10 взяли участь у танцювальному флешмобі з нагоди Дня святого Миколая.Відео флешмобу опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала педагог-хореограф Раїса Терещук.Такий флешмоб вже став традиційним для вихованців закладу, адже у НВК №10 День святого Миколая так зустрічають третій рік поспіль."Цьогоріч, в умовах карантину, він став своєрідним..." - йдеться на сторінці хореографа, яка і була автором ідеї.Монтаж та відеозйомку забезпечили Максим Капустинський та Анна Зань.