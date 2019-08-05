Луцькі школярі зустріли День святого Миколая флешмобом. ВІДЕО
Сьогодні, 14:31
Учні Луцького навчально-виховного комплексу №10 взяли участь у танцювальному флешмобі з нагоди Дня святого Миколая.
Відео флешмобу опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала педагог-хореограф Раїса Терещук.
Такий флешмоб вже став традиційним для вихованців закладу, адже у НВК №10 День святого Миколая так зустрічають третій рік поспіль.
"Цьогоріч, в умовах карантину, він став своєрідним..." - йдеться на сторінці хореографа, яка і була автором ідеї.
Монтаж та відеозйомку забезпечили Максим Капустинський та Анна Зань.
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Відео флешмобу опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала педагог-хореограф Раїса Терещук.
Такий флешмоб вже став традиційним для вихованців закладу, адже у НВК №10 День святого Миколая так зустрічають третій рік поспіль.
"Цьогоріч, в умовах карантину, він став своєрідним..." - йдеться на сторінці хореографа, яка і була автором ідеї.
Монтаж та відеозйомку забезпечили Максим Капустинський та Анна Зань.
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