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Луцькі школярі зустріли День святого Миколая флешмобом. ВІДЕО

Луцькі школярі зустріли День святого Миколая флешмобом. ВІДЕО
Учні Луцького навчально-виховного комплексу №10 взяли участь у танцювальному флешмобі з нагоди Дня святого Миколая.

Відео флешмобу опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала педагог-хореограф Раїса Терещук.

Такий флешмоб вже став традиційним для вихованців закладу, адже у НВК №10 День святого Миколая так зустрічають третій рік поспіль.

"Цьогоріч, в умовах карантину, він став своєрідним..." - йдеться на сторінці хореографа, яка і була автором ідеї.

Монтаж та відеозйомку забезпечили Максим Капустинський та Анна Зань.


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Теги: Волинь, Луцьк, флешмоб
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