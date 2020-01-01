Білорусь може зробити виїзд із країни платним





Стягнення передбачається у разі перетину кордоном транспортним засобом до 5 тонн. Про це повідомив міністр фінансів РБ Юрій Селіверстов, передає



Зокрема, документ пропонує ввести місцевий збір за перетин кордону транспортом, вага яких не перевищує 5 тонн. Розмір збору повинен становити не більше трьох базових величин.



Міністр фінансів Білорусі зазначив, що зібрані кошти можуть спрямовуватися на заходи з дезінфекції та забезпечення необхідними засобами пунктів пропуску. За словами Селіверстова, такий збір у Білорусі вже існував кілька років тому.



Нагадаємо, нещодавно у Білорусі запровадили тимчасову заборону на виїзд із країни через наземні контрольно-пропускні пункти. В уряді наголосили, що метою цього є не допустити поширення коронавірусу COVID-19 в країні.



Однак, в'їжджати до Білорусі або виїжджати з держави можна авіаційним транспортом.

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