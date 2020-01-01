Білорусь може зробити виїзд із країни платним
Сьогодні, 18:34
У Білорусі запропонували ввести плату за перетин кордону при виїзді з країни та підготували відповіний законопроєкт.
Стягнення передбачається у разі перетину кордоном транспортним засобом до 5 тонн. Про це повідомив міністр фінансів РБ Юрій Селіверстов, передає Zik, посилаючись на БЕЛТА.
Зокрема, документ пропонує ввести місцевий збір за перетин кордону транспортом, вага яких не перевищує 5 тонн. Розмір збору повинен становити не більше трьох базових величин.
Міністр фінансів Білорусі зазначив, що зібрані кошти можуть спрямовуватися на заходи з дезінфекції та забезпечення необхідними засобами пунктів пропуску. За словами Селіверстова, такий збір у Білорусі вже існував кілька років тому.
Нагадаємо, нещодавно у Білорусі запровадили тимчасову заборону на виїзд із країни через наземні контрольно-пропускні пункти. В уряді наголосили, що метою цього є не допустити поширення коронавірусу COVID-19 в країні.
Однак, в'їжджати до Білорусі або виїжджати з держави можна авіаційним транспортом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Стягнення передбачається у разі перетину кордоном транспортним засобом до 5 тонн. Про це повідомив міністр фінансів РБ Юрій Селіверстов, передає Zik, посилаючись на БЕЛТА.
Зокрема, документ пропонує ввести місцевий збір за перетин кордону транспортом, вага яких не перевищує 5 тонн. Розмір збору повинен становити не більше трьох базових величин.
Міністр фінансів Білорусі зазначив, що зібрані кошти можуть спрямовуватися на заходи з дезінфекції та забезпечення необхідними засобами пунктів пропуску. За словами Селіверстова, такий збір у Білорусі вже існував кілька років тому.
Нагадаємо, нещодавно у Білорусі запровадили тимчасову заборону на виїзд із країни через наземні контрольно-пропускні пункти. В уряді наголосили, що метою цього є не допустити поширення коронавірусу COVID-19 в країні.
Однак, в'їжджати до Білорусі або виїжджати з держави можна авіаційним транспортом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода на Волині у неділю, 20 грудня
Сьогодні, 19:35
У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 18:57
Білорусь може зробити виїзд із країни платним
Сьогодні, 18:34
У Нововолинську засяяла головна новорічна ялинка міста. ФОТО
Сьогодні, 17:56