Білорусь можу зробити виїзд із країни платним
Сьогодні, 18:34
У Білорусі запропонували ввести плату за перетин кордону при виїзді з країни та підготували відповіний законопроєкт.
Стягнення передбачається у разі перетину кордоном транспортним засобом до 5 тонн. Про це повідомив міністр фінансів РБ Юрій Селіверстов, передає Zik, посилаючись на БЕЛТА.
Зокрема, документ пропонує ввести місцевий збір за перетин кордону транспортом, вага яких не перевищує 5 тонн. Розмір збору повинен становити не більше трьох базових величин.
Міністр фінансів Білорусі зазначив, що зібрані кошти можуть спрямовуватися на заходи з дезінфекції та забезпечення необхідними засобами пунктів пропуску. За словами Селіверстова, такий збір у Білорусі вже існував кілька років тому.
Нагадаємо, нещодавно у Білорусі запровадили тимчасову заборону на виїзд із країни через наземні контрольно-пропускні пункти. В уряді наголосили, що метою цього є не допустити поширення коронавірусу COVID-19 в країні.
Однак, в'їжджати до Білорусі або виїжджати з держави можна авіаційним транспортом.
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Стягнення передбачається у разі перетину кордоном транспортним засобом до 5 тонн. Про це повідомив міністр фінансів РБ Юрій Селіверстов, передає Zik, посилаючись на БЕЛТА.
Зокрема, документ пропонує ввести місцевий збір за перетин кордону транспортом, вага яких не перевищує 5 тонн. Розмір збору повинен становити не більше трьох базових величин.
Міністр фінансів Білорусі зазначив, що зібрані кошти можуть спрямовуватися на заходи з дезінфекції та забезпечення необхідними засобами пунктів пропуску. За словами Селіверстова, такий збір у Білорусі вже існував кілька років тому.
Нагадаємо, нещодавно у Білорусі запровадили тимчасову заборону на виїзд із країни через наземні контрольно-пропускні пункти. В уряді наголосили, що метою цього є не допустити поширення коронавірусу COVID-19 в країні.
Однак, в'їжджати до Білорусі або виїжджати з держави можна авіаційним транспортом.
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