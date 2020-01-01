Якою буде погода на Волині у неділю, 20 грудня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



У Луцьку вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 2-4° тепла.



В області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 20 грудня, на Волині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.У Луцьку вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 2-4° тепла.В області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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