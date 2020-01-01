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Якою буде погода на Волині у неділю, 20 грудня

Якою буде погода на Волині у неділю, 20 грудня
У неділю, 20 грудня, на Волині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

У Луцьку вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 2-4° тепла.

В області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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