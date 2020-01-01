Контрабандисти хотіли через Волинь переправити до України цигарки і велику кількість ліків. ФОТО
Сьогодні, 15:55
На Волині співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Республікою Білорусь виявили контрабандні товари, які порушники переправляли до України.
Про можливу протиправну діяльність на ділянці відділу прикордонної служби «Світязь» дізналися оперативні співробітники Луцького загону, - йдеться на сайті ДПУСУ.
Реалізовуючи інформацію, військовослужбовці відділу типу «С» Луцького загону та відділення «Грабове» на ділянці кордону неподалік від населеного пункту Кошари виявили чотирьох осіб, які з пакунками лісосмугою рухалися від кордону. Помітивши правоохоронців, чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі.
В залишених пакунках знаходилися тютюнові вироби та медичні препарати. Всього зловмисники намагалися незаконно перенести з Білорусі до України 2000 пачок цигарок білоруського виробництва, більше 17 тис. таблеток, понад 7 тис. ампул, 270 флаконів та 42 упаковки різних лікарських засобів.
Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Про можливу протиправну діяльність на ділянці відділу прикордонної служби «Світязь» дізналися оперативні співробітники Луцького загону, - йдеться на сайті ДПУСУ.
Реалізовуючи інформацію, військовослужбовці відділу типу «С» Луцького загону та відділення «Грабове» на ділянці кордону неподалік від населеного пункту Кошари виявили чотирьох осіб, які з пакунками лісосмугою рухалися від кордону. Помітивши правоохоронців, чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі.
В залишених пакунках знаходилися тютюнові вироби та медичні препарати. Всього зловмисники намагалися незаконно перенести з Білорусі до України 2000 пачок цигарок білоруського виробництва, більше 17 тис. таблеток, понад 7 тис. ампул, 270 флаконів та 42 упаковки різних лікарських засобів.
Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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