Контрабандисти хотіли через Волинь переправити до України цигарки і велику кількість ліків. ФОТО

На Волині співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Республікою Білорусь виявили контрабандні товари, які порушники переправляли до України.Про можливу протиправну діяльність на ділянці відділу прикордонної служби «Світязь» дізналися оперативні співробітники Луцького загону, - йдеться на сайті ДПУСУ.Реалізовуючи інформацію, військовослужбовці відділу типу «С» Луцького загону та відділення «Грабове» на ділянці кордону неподалік від населеного пункту Кошари виявили чотирьох осіб, які з пакунками лісосмугою рухалися від кордону. Помітивши правоохоронців, чоловіки покинули свої ноші та вдалися до втечі.В залишених пакунках знаходилися тютюнові вироби та медичні препарати. Всього зловмисники намагалися незаконно перенести з Білорусі до України 2000 пачок цигарок білоруського виробництва, більше 17 тис. таблеток, понад 7 тис. ампул, 270 флаконів та 42 упаковки різних лікарських засобів.Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.