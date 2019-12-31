У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО

Вже традиційно у День святого Миколая засвічують головну ялинку Луцька.Мерія обласного центру у 2020-му році вирішила влаштувати урочисте відкриття у форматі онлайн, однак лучани все ж вийшли на Театральний майдан і з нетерпінням чекали, коли три вбраних ялинки засвітяться яскраво золотими вогнями.Першим вітати містян прийшов патрон Луцька – святий Миколай, який приніс із собою Вифлеємський вогонь, який пластуни згодом передавали усім охочим підпалити свою свічечку символом миру, любові та процвітання.«Нехай же світяться вони цією благодатюю», – сказав Миколай і тріо луцьких красунь осяяли площу, гості ж свята фотографували новорічні ялинки та слухали вітання з наступаючими святами.Мер містазауважив, що саме 19 грудня є особливим святом для Луцька.«Цей рік був не простим для усіх нас, однак він дав нам можливість звернути увагу на ті речі, на які ми, можливо, не звертали увагу раніше. Щиро бажаю, аби наступний рік був роком успіху та процвітання, а також, аби Господь благословив нас на щасливе життя», – сказав Поліщук.З новорічними привітаннями до присутніх також звернулися генеральний консульсул Республіки Польща у Луцькута представники релігійних конфесій міста.«Я вітаю вас зі святом Святого Миколая. В нас лише два варіанти: все буде добре або дуже добре», – сказав митрополит Луцький та Волинськийта побажав лучанам гарно провести свята, мити Бога у душі та завжди вірити у краще, берегти себе і своє здоров’я.Голова Волинської обласної радинагадав усім присутнім про те, що потрібно пам’ятати і чекати не лише свята нового року, але і про День Миколая, особливо лучанам, які живуть під опікою цього святого. Пожартував, що поки не знайшов подарунку під подушкою, але ще сподівається і на свій презент.Під час відкриття на сцені виступили також дитячий гурт «Жайворонки», вокальна студія «Зернятко», танцювальний ансамбл «Волиняночка», хор «Дзвіночок» та театральна студія «Бешкетники».підготувало для вас атмосферні фото із заходу для яскравого зимового настрою.