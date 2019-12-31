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У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО

У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО
Вже традиційно у День святого Миколая засвічують головну ялинку Луцька.

Мерія обласного центру у 2020-му році вирішила влаштувати урочисте відкриття у форматі онлайн, однак лучани все ж вийшли на Театральний майдан і з нетерпінням чекали, коли три вбраних ялинки засвітяться яскраво золотими вогнями.

У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО


Першим вітати містян прийшов патрон Луцька – святий Миколай, який приніс із собою Вифлеємський вогонь, який пластуни згодом передавали усім охочим підпалити свою свічечку символом миру, любові та процвітання.

«Нехай же світяться вони цією благодатюю», – сказав Миколай і тріо луцьких красунь осяяли площу, гості ж свята фотографували новорічні ялинки та слухали вітання з наступаючими святами.

Мер міста Ігор Поліщук зауважив, що саме 19 грудня є особливим святом для Луцька.

«Цей рік був не простим для усіх нас, однак він дав нам можливість звернути увагу на ті речі, на які ми, можливо, не звертали увагу раніше. Щиро бажаю, аби наступний рік був роком успіху та процвітання, а також, аби Господь благословив нас на щасливе життя», – сказав Поліщук.

У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО


З новорічними привітаннями до присутніх також звернулися генеральний консульсул Республіки Польща у Луцьку Славомір Місяк та представники релігійних конфесій міста.

«Я вітаю вас зі святом Святого Миколая. В нас лише два варіанти: все буде добре або дуже добре», – сказав митрополит Луцький та Волинський Михаїл та побажав лучанам гарно провести свята, мити Бога у душі та завжди вірити у краще, берегти себе і своє здоров’я.

У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО


Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад нагадав усім присутнім про те, що потрібно пам’ятати і чекати не лише свята нового року, але і про День Миколая, особливо лучанам, які живуть під опікою цього святого. Пожартував, що поки не знайшов подарунку під подушкою, але ще сподівається і на свій презент.

У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО


Під час відкриття на сцені виступили також дитячий гурт «Жайворонки», вокальна студія «Зернятко», танцювальний ансамбл «Волиняночка», хор «Дзвіночок» та театральна студія «Бешкетники».
У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО
У Луцьку засвітили головну ялинку міста. ФОТО

Інформаційне агентств ВолиньPost підготувало для вас атмосферні фото із заходу для яскравого зимового настрою.


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Теги: Луцьк, Влинь, День Миколая, ялинка, новий рік, свято
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