У Ковелі засвітили вогні головної ялинки міста. ФОТО

У Ковелі у День святого Миколая урочисто засвітили головну ялинку міста.Традиційно на дійство зібралося багато дорослих і дітей. Глядачів розважали учасники ансамблю народного танцю «Дзвіночок», вихованці дитячої зразкової студії «Надія», вихованка зразкової студії естрадного співу «Зорепад» Єва Шушкова. А колядували на святі виконавці гурту «Барви».Найменші ж мали – завдання продовжити вірші, які читала ведуча. Атмосфери додали святкові фотозони: охочі могли зробити світлини біля них.Аби новорічна красуня міста засяяла вогнями, до ковельчан завітав святий Миколай. Він привітав містян зі святом, побажав усім міцного здоров’я і в один момент чарівними словами засвітив головну ялинку. На завершення дійства пригостив дітей солодкими подарунками.До слова, у Ковелі традиційно відкривають 2 ялинки: одну в центрі міста, іншу – у мікрорайоні Сільмаш.Юлія КРАВЧУК