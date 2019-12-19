У Ковелі засвітили вогні головної ялинки міста. ФОТО
Сьогодні, 21:19
У Ковелі у День святого Миколая урочисто засвітили головну ялинку міста.
Традиційно на дійство зібралося багато дорослих і дітей. Глядачів розважали учасники ансамблю народного танцю «Дзвіночок», вихованці дитячої зразкової студії «Надія», вихованка зразкової студії естрадного співу «Зорепад» Єва Шушкова. А колядували на святі виконавці гурту «Барви».
Найменші ж мали – завдання продовжити вірші, які читала ведуча. Атмосфери додали святкові фотозони: охочі могли зробити світлини біля них.
Аби новорічна красуня міста засяяла вогнями, до ковельчан завітав святий Миколай. Він привітав містян зі святом, побажав усім міцного здоров’я і в один момент чарівними словами засвітив головну ялинку. На завершення дійства пригостив дітей солодкими подарунками.
До слова, у Ковелі традиційно відкривають 2 ялинки: одну в центрі міста, іншу – у мікрорайоні Сільмаш.
Юлія КРАВЧУК
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Традиційно на дійство зібралося багато дорослих і дітей. Глядачів розважали учасники ансамблю народного танцю «Дзвіночок», вихованці дитячої зразкової студії «Надія», вихованка зразкової студії естрадного співу «Зорепад» Єва Шушкова. А колядували на святі виконавці гурту «Барви».
Найменші ж мали – завдання продовжити вірші, які читала ведуча. Атмосфери додали святкові фотозони: охочі могли зробити світлини біля них.
Аби новорічна красуня міста засяяла вогнями, до ковельчан завітав святий Миколай. Він привітав містян зі святом, побажав усім міцного здоров’я і в один момент чарівними словами засвітив головну ялинку. На завершення дійства пригостив дітей солодкими подарунками.
До слова, у Ковелі традиційно відкривають 2 ялинки: одну в центрі міста, іншу – у мікрорайоні Сільмаш.
Юлія КРАВЧУК
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