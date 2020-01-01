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У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО

У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО
У Києві 19 грудня під час урочистого відкриття головної ялинки країни на Софіївській площі стався інцидент. Загорілася одна із гірлянд на дереві через святковий феєрверк.

Про це повідомили рятувальники, пише ТСН. За інформацією ДСНС, вогонь спалахнув через піротехнічні вогні, які запалили на урочистостях. Займання оперативно ліквідували за допомогою порошкового вогнегасника. Як уточнюється, підрозділів ДСНС не залучали.

"Ми не дарма попереджаємо про "ялинкові" правила пожежної безпеки. 19 грудня у Києві, під час проведення церемонії відкриття новорічної ялинки на Софіївській площі запалили піротехнічні вогні, внаслідок чого відбулося загорання гірлянди на ялинці", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок події немає. Рятувальники вкотре закликали громадян дотримуватися правил безпеки і поводження із ялинкою.



У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО
У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО
У Києві спалахнула прикраса на головній ялинці країни. ВІДЕО

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Теги: Київ, ялинка, прикраса, пожежа
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