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На Волині у гуртожитку коледжу облаштують систему пожежної сигналізації

На Волині у гуртожитку коледжу облаштують систему пожежної сигналізації
Капітальний ремонт запланований у приміщенні гуртожитку №1 відокремленого структурного підрозділу «Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького», що на вулиці Шевченка, 2 у місті Рожище Волинської області.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Відкриті торги для пошуку підрядника заклад уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 грудня.

Очікувана вартість робіт становить 291 506 гривень.

Капітальний ремонт включатиме облаштування системи пожежної сигналізації, мовленнєвого оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передання тривожних сповіщень.

Йдеться, зокрема, про придбання та монтаж усього необхідного обладнання.

Усі роботи повинні завершитися до кінця 2020 року. Гарантійний термін становитиме п’ять років.

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Теги: гуртожиток, коледж, пожежна сигналізація
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