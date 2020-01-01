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20 грудня на Волині: гортаючи календар

20 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження цього дня святкує майстриня з розпису писанок з Луцька Ольга Кучма (на фото).

Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та депутат Луцької міської ради Юлія Дацюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

20 грудня 1918 року до Луцька увійшли загони отамана Симона Петлюри.

20 грудня 2008 року вперше у центрі Луцька замість однієї привозної ялинки запалили три з тих, які ростуть на Театральному майдані.

На Волині цього дня у 2011 році викрили одразу два підпільні казино.

У 2012 році у Луцький зоопарк привезли нового бізона.

У 2013 році помер волинський журналіст Леонід Лагановський, який працював у газетах Володимира-Волинського, Горохова. Був першим редактором газети «Досвітня зоря» (тепер «Волинська газета»). Багато років Леонід Лагановський працював також у газеті «Волинь-нова», був власкором «Урядового кур'єру».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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