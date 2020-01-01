І покурити хотів, і кіз годувати: волинянина судили, бо посадив у дворі коноплю





Під час обшуку співробітники поліції виявили та вилучили у нього 19 рослин коноплі. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, яке згодом скерували до суду. Пише



У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. Сказав, що вирішив спробувати виростити коноплю для власних потреб, посіявши її у недоступному для дітей місці. Влітку додавав рослину в їжу козам, що покращувало їх ріст. Після дозрівання коноплі восени мав намір спробувати курити. Чоловік розкаявся і попросив врахувати характер його роботи – вахтовий метод за кордоном, що є основним джерелом існування для сім’ї.



Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 1700 гривень. Вилучену коноплю мають знищити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель села Любитів Ковельського району, що працює водієм-експедитором, на своїй земельній ділянці біля хати посіяв коноплю.Під час обшуку співробітники поліції виявили та вилучили у нього 19 рослин коноплі. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, яке згодом скерували до суду. Пише Ковель медіа У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. Сказав, що вирішив спробувати виростити коноплю для власних потреб, посіявши її у недоступному для дітей місці. Влітку додавав рослину в їжу козам, що покращувало їх ріст. Після дозрівання коноплі восени мав намір спробувати курити. Чоловік розкаявся і попросив врахувати характер його роботи – вахтовий метод за кордоном, що є основним джерелом існування для сім’ї.Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 1700 гривень. Вилучену коноплю мають знищити.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію