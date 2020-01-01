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І покурити хотів, і кіз годувати: волинянина судили, бо посадив у дворі коноплю

І покурити хотів, і кіз годувати: волинянина судили, бо посадив у дворі коноплю
Житель села Любитів Ковельського району, що працює водієм-експедитором, на своїй земельній ділянці біля хати посіяв коноплю.

Під час обшуку співробітники поліції виявили та вилучили у нього 19 рослин коноплі. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, яке згодом скерували до суду. Пише Ковель медіа.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. Сказав, що вирішив спробувати виростити коноплю для власних потреб, посіявши її у недоступному для дітей місці. Влітку додавав рослину в їжу козам, що покращувало їх ріст. Після дозрівання коноплі восени мав намір спробувати курити. Чоловік розкаявся і попросив врахувати характер його роботи – вахтовий метод за кордоном, що є основним джерелом існування для сім’ї.

Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 1700 гривень. Вилучену коноплю мають знищити.

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Теги: кози, конопля, суд, Ковель
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