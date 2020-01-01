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У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО

У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
Свято-Миколаївський Жидичинський монастир відтепер можна вважати резиденцією святого Миколая.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

19 грудня він там оселився та вручав малюкам солодкі подарунки. Це відбулося під час казкової вистави, яку організували на території обителі волонтери.

На святі були присутні й керівники міста, на чолі з міським головою Ігорем Поліщуком. Він привітав дітей та їх батьків зі святом Миколая та усіма наступними святами.

У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО

“Хочу побажати кожному з нас, щоб свята принесли гарний настрій, наповнили оселі родинним затишком, а серця особливою любов’ю. Бажаю, щоб цей час приніс нам особливу надію - надію на завтрашній день. На те, що наступний рік буде кращим та більш успішним для нас - буде роком розвитку та процвітання”.

У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО

За словами заступника міського голови Ірини Чебелюк, цьогорічне свято Миколая особливе не лише для Луцька, а й для приєднаних територій. Враховуючи той факт, що Миколай є покровителем міста, то, відповідно, і для усіх приєднаних сіл він тепер також став покровителем.

“Ми продумали ряд заходів із візитами Миколая в різні населені пункти. Тепер він приїхав сюди, тож тепер тут його резиденція. Це пов’язано з історичними подіями та назвою цього монастиря. Тож ми вирішили організувати гостини святого Миколая для діток з Луцька та навколишніх сіл. Кожен, хто приїхав сюди, зустрінеться з Миколаєм та отримає солодкі подарунки від міського голови”, - розповіла Ірина Чебелюк.

У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО

Свято вдалося на славу. До резиденції Святого Миколая завітали дуже багато діток. Вони дотримувались карантинних заходів, адже були поділені на невеличкі групи та розміщувались у різних локаціях.

У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО
У монастирі поблизу Луцька облаштували резиденцію святого Миколая. ФОТО

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Теги: Миколай, Жидичин, резиденція
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