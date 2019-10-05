Волинські волейболістки перемогли дві команди на чемпіонаті України





Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Волинська команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з командою

Чернігова «Університет ШВСМ» та командою Полтави «Полтавчанка ПНПУ» і здобула впевнену перемогу в двох команд з рахунком:



- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Університет ШВСМ» 3:0 (25:10; 25:17; 25:12);

- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Полтавчанка ПНПУ» 3:0 (25:18; 25:14; 25:20).



«Вітаємо наших спортсменок і бажаємо перемог у наступних турах!», -йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-18 грудня у місті Рівне відбувся 7 тур чемпіонату України жіночої Суперліги 2020-2021 з волейболу.Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Волинська команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з командоюЧернігова «Університет ШВСМ» та командою Полтави «Полтавчанка ПНПУ» і здобула впевнену перемогу в двох команд з рахунком:- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Університет ШВСМ» 3:0 (25:10; 25:17; 25:12);- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Полтавчанка ПНПУ» 3:0 (25:18; 25:14; 25:20).«Вітаємо наших спортсменок і бажаємо перемог у наступних турах!», -йдеться в повідомленні.

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