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Волинські волейболістки перемогли дві команди на чемпіонаті України

Волинські волейболістки перемогли дві команди на чемпіонаті України
17-18 грудня у місті Рівне відбувся 7 тур чемпіонату України жіночої Суперліги 2020-2021 з волейболу.

Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Волинська команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з командою
Чернігова «Університет ШВСМ» та командою Полтави «Полтавчанка ПНПУ» і здобула впевнену перемогу в двох команд з рахунком:

- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Університет ШВСМ» 3:0 (25:10; 25:17; 25:12);
- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Полтавчанка ПНПУ» 3:0 (25:18; 25:14; 25:20).

«Вітаємо наших спортсменок і бажаємо перемог у наступних турах!», -йдеться в повідомленні.

Волинські волейболістки перемогли дві команди на чемпіонаті України

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Теги: волейбол, чемпіонат, Суперліга, перемога
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