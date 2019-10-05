Волинські волейболістки перемогли дві команди на чемпіонаті України
19 грудень, 23:31
17-18 грудня у місті Рівне відбувся 7 тур чемпіонату України жіночої Суперліги 2020-2021 з волейболу.
Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Волинська команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з командою
Чернігова «Університет ШВСМ» та командою Полтави «Полтавчанка ПНПУ» і здобула впевнену перемогу в двох команд з рахунком:
- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Університет ШВСМ» 3:0 (25:10; 25:17; 25:12);
- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Полтавчанка ПНПУ» 3:0 (25:18; 25:14; 25:20).
«Вітаємо наших спортсменок і бажаємо перемог у наступних турах!», -йдеться в повідомленні.
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Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Волинська команда «Волинь-Університет-ОДЮСШ» зіграла з командою
Чернігова «Університет ШВСМ» та командою Полтави «Полтавчанка ПНПУ» і здобула впевнену перемогу в двох команд з рахунком:
- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Університет ШВСМ» 3:0 (25:10; 25:17; 25:12);
- «Волинь-Університет-ОДЮСШ» – «Полтавчанка ПНПУ» 3:0 (25:18; 25:14; 25:20).
«Вітаємо наших спортсменок і бажаємо перемог у наступних турах!», -йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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