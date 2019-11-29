Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів, як правильно постувати

Ростислава Валіхновського.



Відповідний матеріал опублікував Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, пише



1. Піст не має шкодити здоров’ю.

Це особливо актуально в наш час. І тут виникає питання – чи можна з цієї причини послабляти піст чи ні. Я вважаю, що зараз нам потрібен добре вироблений імунітет. А для цього в їжі повинно бути присутньою достатня кількість білка. У Різдвяний піст Церква благословляє вживання риби і морепродуктів, можна вживати і рослинний білок. Такий раціон дозволяє зберегти фізичне здоров’я і забезпечити правильну роботу імунної системи.



Але для хворих Церква передбачає послаблення посту, аж до вживання молочних і м’ясних продуктів, що забезпечують організм амінокислотами, з яких потім виробляються антитіла для боротьби з хвороботворними клітинами. Безумовно, в таких випадках потрібно дослухатися до порад лікаря і дотримуватися лікувального режиму харчування.



2. Правильний піст лікує організм.

Утримання від продуктів тваринного походження допомагає в першу чергу в духовному плані – нам легше молитися і приділяти увагу своєму внутрішньому світу, завжди пам’ятати про присутність Бога. З іншого боку, всі встановлення і поради Церкви спрямовані на зміцнення не лише духовного, а й душевного, і тілесного, і інтелектуального здоров’я.



Можна сказати, що правильне дотримання посту веде до оздоровлення людини. Дієтологи й імунологи знають таке поняття, як імунна агресія. Вона виникає, коли людина споживає занадто багато тваринного білка. Імунна система організму активно реагує і відкидає його. Навіть існує такий термін – харчова нестерпність продуктів. Уявляєте, є величезна кількість тваринних білків, які людині просто не можна вживати в їжу. Якраз під час посту ми знімаємо з організму це навантаження.



У тих, хто постує, як правило, менше захворювань. Вони довше живуть, і, в переважній кількості випадків, у них велика толерантність до різних інфекцій – вірусних, бактеріальних та інших.



3. Піст – це час радості.

Потрібно пам’ятати, що найголовніше – не тілесне харчування, а духовне. Це період радості про майбутнє велике свято Різдва Христового, терпіння всіх неприємностей і скорбот на шляху до нього, прощення і примирення з ближніми. Під час посту, як і в усі дні, потрібно дотримуватися духовної гігієни – утримуватися від поганих вчинків, слів і думок. Дотримання цих правил і принесе нам радість любові до Бога і ближнього.



Ламаного шеляга не вартий піст, коли ми скрупульозно виконуємо приписи статуту харчування, але не звертаємо уваги на екологію нашої душі. Обов’язково потрібно каятися і в першу чергу скеровувати свої зусилля на виконання заповідей Нового Завіту. Пам’ятайте слова спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира? Головне, щоб ми любили один одного. Можна їсти м’ясо, тільки б ми не «їли» людей.



4. Піст дозволяє краще пізнати себе.

Буває, що людина прагне правильно постити і тілесно, і думками, і словами, і вчинками, але у нього не виходить. Так часто буває. І це усвідомлення своєї немочі не повинно призводити до зневіри. Навпаки, це привід придбати смирення, більше просити Бога, щоб Він, як Спаситель, прийшов і допоміг нам. А якщо людина сподівається на свої сили, то будь-яке таке падіння стає для неї жахливою трагедією.



Про що це говорить? Про те, що в людині ще немає смирення, є тільки гординя і егоцентризм. І в цьому стані ми часто не помічаємо наші великі промахи і життєві помилки. Не бачимо неправильні стратегічні рішення, які завжди треба приймати відповідно до євангельських заповідей.



Але Господь просвіщає, умудряє, і тільки з Його допомогою ми можемо позбутися всього непотрібного в нашому житті. А піст якраз і дає відчути ясність думки, дозволяє не розсіюватися, а зосередитися на собі. Це відбувається лише коли людина проводить життя в Церкві і бере участь в церковних Таїнствах – Сповіді і Причасті





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про те, як правильно і з користю для здоров’я проводити Різдвяний піст – чотири головні поради заслуженого лікаря України і священникаВідповідний матеріал опублікував Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, пише Район.Турійськ Це особливо актуально в наш час. І тут виникає питання – чи можна з цієї причини послабляти піст чи ні. Я вважаю, що зараз нам потрібен добре вироблений імунітет. А для цього в їжі повинно бути присутньою достатня кількість білка. У Різдвяний піст Церква благословляє вживання риби і морепродуктів, можна вживати і рослинний білок. Такий раціон дозволяє зберегти фізичне здоров’я і забезпечити правильну роботу імунної системи.Але для хворих Церква передбачає послаблення посту, аж до вживання молочних і м’ясних продуктів, що забезпечують організм амінокислотами, з яких потім виробляються антитіла для боротьби з хвороботворними клітинами. Безумовно, в таких випадках потрібно дослухатися до порад лікаря і дотримуватися лікувального режиму харчування.Утримання від продуктів тваринного походження допомагає в першу чергу в духовному плані – нам легше молитися і приділяти увагу своєму внутрішньому світу, завжди пам’ятати про присутність Бога. З іншого боку, всі встановлення і поради Церкви спрямовані на зміцнення не лише духовного, а й душевного, і тілесного, і інтелектуального здоров’я.Можна сказати, що правильне дотримання посту веде до оздоровлення людини. Дієтологи й імунологи знають таке поняття, як імунна агресія. Вона виникає, коли людина споживає занадто багато тваринного білка. Імунна система організму активно реагує і відкидає його. Навіть існує такий термін – харчова нестерпність продуктів. Уявляєте, є величезна кількість тваринних білків, які людині просто не можна вживати в їжу. Якраз під час посту ми знімаємо з організму це навантаження.У тих, хто постує, як правило, менше захворювань. Вони довше живуть, і, в переважній кількості випадків, у них велика толерантність до різних інфекцій – вірусних, бактеріальних та інших.Потрібно пам’ятати, що найголовніше – не тілесне харчування, а духовне. Це період радості про майбутнє велике свято Різдва Христового, терпіння всіх неприємностей і скорбот на шляху до нього, прощення і примирення з ближніми. Під час посту, як і в усі дні, потрібно дотримуватися духовної гігієни – утримуватися від поганих вчинків, слів і думок. Дотримання цих правил і принесе нам радість любові до Бога і ближнього.Ламаного шеляга не вартий піст, коли ми скрупульозно виконуємо приписи статуту харчування, але не звертаємо уваги на екологію нашої душі. Обов’язково потрібно каятися і в першу чергу скеровувати свої зусилля на виконання заповідей Нового Завіту. Пам’ятайте слова спочилого Блаженнішого Митрополита Володимира? Головне, щоб ми любили один одного. Можна їсти м’ясо, тільки б ми не «їли» людей.Буває, що людина прагне правильно постити і тілесно, і думками, і словами, і вчинками, але у нього не виходить. Так часто буває. І це усвідомлення своєї немочі не повинно призводити до зневіри. Навпаки, це привід придбати смирення, більше просити Бога, щоб Він, як Спаситель, прийшов і допоміг нам. А якщо людина сподівається на свої сили, то будь-яке таке падіння стає для неї жахливою трагедією.Про що це говорить? Про те, що в людині ще немає смирення, є тільки гординя і егоцентризм. І в цьому стані ми часто не помічаємо наші великі промахи і життєві помилки. Не бачимо неправильні стратегічні рішення, які завжди треба приймати відповідно до євангельських заповідей.Але Господь просвіщає, умудряє, і тільки з Його допомогою ми можемо позбутися всього непотрібного в нашому житті. А піст якраз і дає відчути ясність думки, дозволяє не розсіюватися, а зосередитися на собі. Це відбувається лише коли людина проводить життя в Церкві і бере участь в церковних Таїнствах – Сповіді і Причасті

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію