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На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок

На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок
Хлопцю придбали житловий будинок із земельною ділянкою у м. Ківерці та 18 грудня передали документи.

Про це йдеться на сайті Ківерцької громади.

За сприяння Ківерцівської міської ради та на виконання порядку та умов надання у 2020 році субвенії з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - дитині, позбавленій батьківського піклування, придбали житло.

На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок

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Теги: будинок, житло, дитина, Ківерці
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