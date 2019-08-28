На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок





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За сприяння Ківерцівської міської ради та на виконання порядку та умов надання у 2020 році субвенії з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - дитині, позбавленій батьківського піклування, придбали житло.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хлопцю придбали житловий будинок із земельною ділянкою у м. Ківерці та 18 грудня передали документи.Про це йдеться на сайті Ківерцької громади За сприяння Ківерцівської міської ради та на виконання порядку та умов надання у 2020 році субвенії з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - дитині, позбавленій батьківського піклування, придбали житло.

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