Епіфаній розповів про позицію ПЦУ щодо легалізації марихуани

Епіфаній заявив, що Православна церква України вважає можливою легалізацію канабісу лише за умови його використання у медичних цілях.



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За словами предстоятеля ПЦУ, легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях.



"Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єрміністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – сказав Епіфаній.



Нагадаємо, 16 листопада у Офісі президента наголосили, що в Україні можлива легалізація канабісу для використання виключно у медичних цілях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополитзаявив, що Православна церква України вважає можливою легалізацію канабісу лише за умови його використання у медичних цілях.Про це повідомляє Радіо Свобода За словами предстоятеля ПЦУ, легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях."Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єрміністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – сказав Епіфаній.Нагадаємо, 16 листопада у Офісі президента наголосили, що в Україні можлива легалізація канабісу для використання виключно у медичних цілях.

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