Епіфаній розповів про позицію ПЦУ щодо легалізації марихуани
Сьогодні, 00:34
Митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України вважає можливою легалізацію канабісу лише за умови його використання у медичних цілях.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами предстоятеля ПЦУ, легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях.
"Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єрміністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – сказав Епіфаній.
Нагадаємо, 16 листопада у Офісі президента наголосили, що в Україні можлива легалізація канабісу для використання виключно у медичних цілях.
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Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами предстоятеля ПЦУ, легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях.
"Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єрміністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – сказав Епіфаній.
Нагадаємо, 16 листопада у Офісі президента наголосили, що в Україні можлива легалізація канабісу для використання виключно у медичних цілях.
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