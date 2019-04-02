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Епіфаній розповів про позицію ПЦУ щодо легалізації марихуани

Епіфаній розповів про позицію ПЦУ щодо легалізації марихуани
Митрополит Епіфаній заявив, що Православна церква України вважає можливою легалізацію канабісу лише за умови його використання у медичних цілях.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами предстоятеля ПЦУ, легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях.

"Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єрміністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – сказав Епіфаній.

Нагадаємо, 16 листопада у Офісі президента наголосили, що в Україні можлива легалізація канабісу для використання виключно у медичних цілях.

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Теги: Епіфаній, ПЦУ, канабіс, марихуана, легалізація
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