У луцькій лікарні розповіли про двох лікарів Микол Миколайовичів, що допомагають людям стати на ноги

У Луцькій міській клінічній лікарні працюють два лікарі. Обоє ортопеди-травматологи. У Яковлєва 20 років медичного стажу, у Пемпка - 13.Ні в одного, ні в другого медиків у родині не було, повідомляють на сторінці медзакладу.Микола Яковлєв після навчання у медичному вузі свідомо обрав спеціалізацію «ортопед-травматолог», тому що завжди подобалось конструювання.Проте, вважає, що травматологія та ортопедія - це не лише наука про переломи кісток, а окрема медична галузь, яка включає знання про властивості металів, щоб мати змогу оптимально правильно використати металеві конструкції у тій чи іншій ситуації. Також біомеханіку, геометрію, ревматологію, неврологію, імунологію. Без усіх цих наукових знань ортопед-травматолог не зможе зрозуміти чому не зростається та чи інша кістка і т.дМикола Яковлєв каже, що найголовніше - це з‘ясувати причину страждань людини. І далі разом з пацієнтом боротися за здоров‘я. Це успішний шлях до подолання хвороби. А досвід допомагає у непередбачуваних ситуаціях. Емоції та особисте залишає за дверима операційної, а ось вдома не вдається не «прокручувати» робочі ситуації.Микола Пемпко завжди мріяв працювати з людьми. Між юриспруденцією та медициною обрав останню. Навчаючись у медичному університеті відвідував хірургічний гурток. Мріяв стати хірургом, проте обрав спеціалізацію «ортопед-травматолог». До червня працював у відділенні травматології та ортопедії, а зараз - в опіковому відділенні, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці.Подобається хірургія кисті і напрямок реплантації. Із високотехнологічним оснащенням лікарні бачить перспективу розвитку мікрохірургії, яка дасть у рази більше можливостей реплантаціі кінцівок.Каже, під час операції емоції мають максимально бути «на прив‘язі», щоб успішно виконати поставлену задачу, а в післяопераційний та реабілітаційний періоди є, звичайно, хвилювання за здоров‘я хворого.Вважає, що майбутнє за страховою медициною. Адже ні лікар, ні пацієнт, потрапивши в лікарню, не повинні думати де взяти гроші на лікування.