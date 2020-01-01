Повідомили статистику щодо коронавірусу за минулу добу
Сьогодні, 09:05
8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 грудня 2020 року.
Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників, повідомив у фейсбуці очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 037 осіб;
летальних випадків – 116;
одужало – 6 626 осіб;
здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 964 448 осіб;
одужало – 581 162 особи;
летальних випадків – 16 585;
проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 100 450 випадків;
Вінницька область – 20 956 випадків;
Волинська область – 30 457 випадків;
Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
Донецька область – 32 255 випадків;
Житомирська область – 36 401 випадок;
Закарпатська область – 27 098 випадків;
Запорізька область – 47 219 випадків;
Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
Київська область – 53 007 випадків;
Кіровоградська область – 7 785 випадків;
Луганська область – 8 759 випадків;
Львівська область – 56 763 випадки;
Миколаївська область – 26 631 випадок;
Одеська область – 63 938 випадків;
Полтавська область – 31 577 випадків;
Рівненська область – 38 536 випадків;
Сумська область – 37 994 випадки;
Тернопільська область – 32 392 випадки;
Харківська область – 65 312 випадків;
Херсонська область – 15 653 випадки;
Хмельницька область – 36 755 випадків;
Черкаська область – 34 731 випадок;
Чернівецька область – 38 152 випадки;
Чернігівська область – 27 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників, повідомив у фейсбуці очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 037 осіб;
летальних випадків – 116;
одужало – 6 626 осіб;
здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 964 448 осіб;
одужало – 581 162 особи;
летальних випадків – 16 585;
проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 100 450 випадків;
Вінницька область – 20 956 випадків;
Волинська область – 30 457 випадків;
Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
Донецька область – 32 255 випадків;
Житомирська область – 36 401 випадок;
Закарпатська область – 27 098 випадків;
Запорізька область – 47 219 випадків;
Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
Київська область – 53 007 випадків;
Кіровоградська область – 7 785 випадків;
Луганська область – 8 759 випадків;
Львівська область – 56 763 випадки;
Миколаївська область – 26 631 випадок;
Одеська область – 63 938 випадків;
Полтавська область – 31 577 випадків;
Рівненська область – 38 536 випадків;
Сумська область – 37 994 випадки;
Тернопільська область – 32 392 випадки;
Харківська область – 65 312 випадків;
Херсонська область – 15 653 випадки;
Хмельницька область – 36 755 випадків;
Черкаська область – 34 731 випадок;
Чернівецька область – 38 152 випадки;
Чернігівська область – 27 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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