Повідомили статистику щодо коронавірусу за минулу добу





Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників, повідомив у фейсбуці очільник МОЗ Максим Степанов.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 037 осіб;

летальних випадків – 116;

одужало – 6 626 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 964 448 осіб;

одужало – 581 162 особи;

летальних випадків – 16 585;

проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 грудня 2020 року.Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників, повідомив у фейсбуці очільник МОЗ Максим Степанов.Також за минулу добу:госпіталізовано – 3 037 осіб;летальних випадків – 116;одужало – 6 626 осіб;здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 964 448 осіб;одужало – 581 162 особи;летальних випадків – 16 585;проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 100 450 випадків;Вінницька область – 20 956 випадків;Волинська область – 30 457 випадків;Дніпропетровська область – 52 557 випадків;Донецька область – 32 255 випадків;Житомирська область – 36 401 випадок;Закарпатська область – 27 098 випадків;Запорізька область – 47 219 випадків;Івано-Франківська область – 41 938 випадків;Київська область – 53 007 випадків;Кіровоградська область – 7 785 випадків;Луганська область – 8 759 випадків;Львівська область – 56 763 випадки;Миколаївська область – 26 631 випадок;Одеська область – 63 938 випадків;Полтавська область – 31 577 випадків;Рівненська область – 38 536 випадків;Сумська область – 37 994 випадки;Тернопільська область – 32 392 випадки;Харківська область – 65 312 випадків;Херсонська область – 15 653 випадки;Хмельницька область – 36 755 випадків;Черкаська область – 34 731 випадок;Чернівецька область – 38 152 випадки;Чернігівська область – 27 132 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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