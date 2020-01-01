20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 11:30
Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського.
Про це повідомляє Главком.
Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником , прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.
Амвросій прославився тим, що вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками.
Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам, які він скоїв своєю молитвою.
Традиції свята
Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводили, стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.
Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму.
Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.
Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.
Народні прикмети
Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.
Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.
Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.
Що не можна робити
Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.
Також у цей день не можна лихословити.
Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.
Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.
Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.
Не можна веселитися і співати пісень.
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Про це повідомляє Главком.
Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником , прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.
Амвросій прославився тим, що вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками.
Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам, які він скоїв своєю молитвою.
Традиції свята
Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводили, стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.
Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму.
Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.
Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.
Народні прикмети
Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.
Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.
Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.
Що не можна робити
Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.
Також у цей день не можна лихословити.
Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.
Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.
Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.
Не можна веселитися і співати пісень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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