20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони





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Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником , прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.



Амвросій прославився тим, що вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками.



Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам, які він скоїв своєю молитвою.



Традиції свята



Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводили, стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.



Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму.



Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.



Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.



Народні прикмети



Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.

Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.

Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.



Що не можна робити



Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.

Також у цей день не можна лихословити.

Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.

Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.

Не можна веселитися і співати пісень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського.Про це повідомляє Главком Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником , прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.Амвросій прославився тим, що вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками.Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам, які він скоїв своєю молитвою.Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводили, стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму.Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.Також у цей день не можна лихословити.Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.Не можна веселитися і співати пісень.

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