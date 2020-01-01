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20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а віряни вшановують пам'ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського.

Про це повідомляє Главком.

Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником , прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.

Амвросій прославився тим, що вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками.

Єпископ Амвросій користувався всенародною любов'ю не в останню чергу завдяки численним чудесам, які він скоїв своєю молитвою.

Традиції свята

Звичайно, 20 грудня діє Різдвяний піст, тому гучних і веселих гулянь на День Амвросія не проводили, стіл накривали не дуже багато. У народі зазвичай тривали приготування до свята Різдва Христового.

Жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму.

Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м'ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.

Було повір'я в День Амвросія, яке засвідчував, що чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.

Народні прикмети

Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.
Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.
Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.

Що не можна робити

Посиденьки та братчини не проводилися аж до 6 січня. Віряни люди строго дотримувалися Різдвяного посту.
Також у цей день не можна лихословити.
Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.
Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.
Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.
Не можна веселитися і співати пісень.

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Теги: свято, прикмети
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