Луцька психологиня розповіла, чому виникає шопінг-залежність та як це лікувати

Олена Будко розповіла, чому у людей виникає бажання купувати надмірно та як із цим боротися.



Про це повідомляє журнал



Шопоголізм (або оніоманія) – це непереборне бажання постійно купувати будь-які речі. Людина відчуває гостру потребу щось прикупити – потрібно їй це по факту чи ні, тут головне – сам процес… Вчені вважають, що такі люди отримують задоволення від здійснення покупок, що і наркоман від вживання наркотичних речовин.



Отже, шопоголізм – це психологічна залежність, хоча й не така руйнівна для здоров’я як інші, хіба що для фінансового благополуччя та емоційного стану людини. І так шопоголік знімає стрес, покращує самопочуття, заспокоюється та розслабляється, підвищує настрій та власну самооцінку. Натомість, щоб вирішувати реальні проблеми чи ситуації в житті, він (шопоголік) обирає легший спосіб для отримання задоволення, шлях покупки – «тут і зараз».



Коли присутня потреба, яку людина не може задовільнити – завжди починаються пошуки обхідних шляхів. Якщо людина потребує тепла і любові, і не усвідомлює, що це тепло потрібне від іншої людини, щоб обійняли і були поруч, то вона йде і купує светр, а інколи і декілька, каже Олена Будко.



На перший погляд, шопоголізм здається не такою вже й небезпечною проблемою, але насправді має за собою серйозні наслідки:



особисті та сімейні борги, що змушують в подальшому продавати та закладати власне майно;



крадіжки в магазинах, бутиках та торгових центрах;



крадіжки грошей у близьких родичів;



шахрайство;



постійні сімейні конфлікт, що призводять до розпаду сім’ї;



психосоматичні прояви, зокрема неврози та депресія.



Щоб позбавитись цієї залежності, насамперед варто звернутись за допомогою до психолога або психотерапевта. Також психологиня порекомендувати лайфхаки на щодень, щоб втриматись від нав’язливого бажання щось купити.



Отже:



усі покупки здійснюйте попередньо проаналізувавши їхню необхідність, будь-яка з них повинна бути обґрунтована;





проаналізуйте і складіть список необхідних речей, щоб втриматись від спонтанно придбаних;





варто розуміти, що знижка або акція не є аргументом для придбання того чи іншого товару;





позбавтесь кредитних карток, оскільки вони гарантують зростання заборгованостей;





беріть з собою лише певну суму грошей;





ведіть список витрат і зберігайте чеки, це допоможе побачити реальну картину та оцінити їх раціональність



Варто пам’ятати, що у процес покупок включена наша психіка, тому відбувається своєрідна заміна істинних потреб на ті, що приносять такий бажаний, але такий тимчасовий ефект. І усвідомлення цього – це перша сходинка для пізнання себе і розуміння, чого я хочу насправді.

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