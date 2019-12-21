Луцька ткаля творить дива у майстерні на горищі. ВІДЕО

Світлана Курбан, яка облаштувала майстерню на горищі. Там виготовляє килимки ручної роботи та автентичні серветки.



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Посеред невеликого приміщення стоїть головний робочий інструмент – ткацький верстат. За ним пані Світлана проводить чи не увесь свій час.



Знаною ткалею, розповідає, була її прабабуся. Але таких навичок в дитинстві Світлана Курбан не перейняла, до справи повернулася лише п’ять років тому. Придбала верстат і усьому вчилася самотужки: десь інтернет допомагав, десь колеги.



Нині майстриня працює над серветками. Та перед тим, як братися за основний процес, каже, треба ще добряче підготуватися.



“Спочатку наснувати нитки, потім їх протягнути в оці вічка, потім протягнути в ті вічка, все поприв’язувати, натягнути і тільки тоді, коли в тебе вже основа натягнута ти можеш почати ткати”, – зауважує ткаля



Хороша зарядка й снування ниток на спеціальну раму.



“Там є такі кілочки, де нитки переплітаються певним чином, щоб одна була зверху, а друга знизу і за рахунок цього виходить переплетення. От коли я натискаю педальки, так воно й виходить: одна зверху, одна знизу, і маємо переплетення”, – ділиться майстриня.



Тільки тоді нитки заправляють у так зване бердо і можна починати працювати.



Не менш важливо правильно підібрати нитки. Пані Світлана каже, що в роботі здебільшого використовує бавовняні. Хоча можна і шерстяні, і штучні.



За словами жінки, у ткацтві головне бути зосередженою і пильно стежити за кожним процесом, щоб нитки правильно лягали у виріб.



Жінка виготовляє скатертинки, рушники, килими та крайки. Саме з традиційних українських поясів майстриня починала вивчати ткацтво. Робила й чимало килимів. Та до всього каже намагається підходити з креативом. Тому килими не лише у звичну смужку.



До слова, верстат, за яким нині працює жінка, дозволяє ткати ширину 90 сантиметрів. Та ткаля на цьому зупинятися не збирається.



“Я буду вчитися далі, буду вивчати і українські візерунки, і культуру українського килима,бо мені це цікаво”, – розповідає Світлана Курбан.



Жінка додає, що своєю працею хоче зберегти автентику ткацтва і цінність цього ремесла. Бо техніка складна й коли бачиш спершу сотні ниточок дійсно не уявляєш як з того вийде виріб.



Є у майстрині мрія: придбати більший верстат і створити традиційний український килим в старовинних техніках.



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