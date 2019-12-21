Луцька ткаля творить дива у майстерні на горищі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
Поблизу Луцька живе ткаля Світлана Курбан, яка облаштувала майстерню на горищі. Там виготовляє килимки ручної роботи та автентичні серветки.
Про це повідомляє 12 канал.
Посеред невеликого приміщення стоїть головний робочий інструмент – ткацький верстат. За ним пані Світлана проводить чи не увесь свій час.
Знаною ткалею, розповідає, була її прабабуся. Але таких навичок в дитинстві Світлана Курбан не перейняла, до справи повернулася лише п’ять років тому. Придбала верстат і усьому вчилася самотужки: десь інтернет допомагав, десь колеги.
Нині майстриня працює над серветками. Та перед тим, як братися за основний процес, каже, треба ще добряче підготуватися.
“Спочатку наснувати нитки, потім їх протягнути в оці вічка, потім протягнути в ті вічка, все поприв’язувати, натягнути і тільки тоді, коли в тебе вже основа натягнута ти можеш почати ткати”, – зауважує ткаля
Хороша зарядка й снування ниток на спеціальну раму.
“Там є такі кілочки, де нитки переплітаються певним чином, щоб одна була зверху, а друга знизу і за рахунок цього виходить переплетення. От коли я натискаю педальки, так воно й виходить: одна зверху, одна знизу, і маємо переплетення”, – ділиться майстриня.
Тільки тоді нитки заправляють у так зване бердо і можна починати працювати.
Не менш важливо правильно підібрати нитки. Пані Світлана каже, що в роботі здебільшого використовує бавовняні. Хоча можна і шерстяні, і штучні.
За словами жінки, у ткацтві головне бути зосередженою і пильно стежити за кожним процесом, щоб нитки правильно лягали у виріб.
Жінка виготовляє скатертинки, рушники, килими та крайки. Саме з традиційних українських поясів майстриня починала вивчати ткацтво. Робила й чимало килимів. Та до всього каже намагається підходити з креативом. Тому килими не лише у звичну смужку.
До слова, верстат, за яким нині працює жінка, дозволяє ткати ширину 90 сантиметрів. Та ткаля на цьому зупинятися не збирається.
“Я буду вчитися далі, буду вивчати і українські візерунки, і культуру українського килима,бо мені це цікаво”, – розповідає Світлана Курбан.
Жінка додає, що своєю працею хоче зберегти автентику ткацтва і цінність цього ремесла. Бо техніка складна й коли бачиш спершу сотні ниточок дійсно не уявляєш як з того вийде виріб.
Є у майстрині мрія: придбати більший верстат і створити традиційний український килим в старовинних техніках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє 12 канал.
Посеред невеликого приміщення стоїть головний робочий інструмент – ткацький верстат. За ним пані Світлана проводить чи не увесь свій час.
Знаною ткалею, розповідає, була її прабабуся. Але таких навичок в дитинстві Світлана Курбан не перейняла, до справи повернулася лише п’ять років тому. Придбала верстат і усьому вчилася самотужки: десь інтернет допомагав, десь колеги.
Нині майстриня працює над серветками. Та перед тим, як братися за основний процес, каже, треба ще добряче підготуватися.
“Спочатку наснувати нитки, потім їх протягнути в оці вічка, потім протягнути в ті вічка, все поприв’язувати, натягнути і тільки тоді, коли в тебе вже основа натягнута ти можеш почати ткати”, – зауважує ткаля
Хороша зарядка й снування ниток на спеціальну раму.
“Там є такі кілочки, де нитки переплітаються певним чином, щоб одна була зверху, а друга знизу і за рахунок цього виходить переплетення. От коли я натискаю педальки, так воно й виходить: одна зверху, одна знизу, і маємо переплетення”, – ділиться майстриня.
Тільки тоді нитки заправляють у так зване бердо і можна починати працювати.
Не менш важливо правильно підібрати нитки. Пані Світлана каже, що в роботі здебільшого використовує бавовняні. Хоча можна і шерстяні, і штучні.
За словами жінки, у ткацтві головне бути зосередженою і пильно стежити за кожним процесом, щоб нитки правильно лягали у виріб.
Жінка виготовляє скатертинки, рушники, килими та крайки. Саме з традиційних українських поясів майстриня починала вивчати ткацтво. Робила й чимало килимів. Та до всього каже намагається підходити з креативом. Тому килими не лише у звичну смужку.
До слова, верстат, за яким нині працює жінка, дозволяє ткати ширину 90 сантиметрів. Та ткаля на цьому зупинятися не збирається.
“Я буду вчитися далі, буду вивчати і українські візерунки, і культуру українського килима,бо мені це цікаво”, – розповідає Світлана Курбан.
Жінка додає, що своєю працею хоче зберегти автентику ткацтва і цінність цього ремесла. Бо техніка складна й коли бачиш спершу сотні ниточок дійсно не уявляєш як з того вийде виріб.
Є у майстрині мрія: придбати більший верстат і створити традиційний український килим в старовинних техніках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині помер колишній директор педколеджу
Сьогодні, 21:17
Луцька ткаля творить дива у майстерні на горищі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40