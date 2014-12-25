На що звернути увагу при купівлі новорічних прикрас: поради волинянам

Новорічні та Різдвяні свята важко уявити собі без розкішної ялинки, красивих гірлянд на вікнах, сніжинок, та інших атрибутів. Саме вони створюють святкову атмосферу, дарують відчуття казки.Красиві якісні новорічні іграшки служать протягом років, тому якщо ви вирішили оновити домашні запаси новинками, варто купувати вироби у перевірених продавців, інформує Держпродпоживслужба у Волинській області.При покупці дитячих подарунків, новорічних іграшок, гірлянд і мішури варто звернути увагу:– На фарбування і наявність «хімічного» запаху іграшок і гірлянд. Новорічні прикраси та подарунки не повинні виділяти різкого запаху, фарба з поверхонь не повинна чіплятися до рук, а блискітки з боків неповинні обсипатися або прилипати. Якісні скляні кулі покриваються шаром сріблення зсередини, а не ззовні;– не вибирайте подарунки та іграшки лише за принципом «красиво/некрасиво», а при виборі зверніть увагу на їх якість та безпечність;– неякісне кріплення і тендітні затискачі можуть призвести до того, що від падіння гірлянди з лампочками спалахне пожежа, а при найменшому торканні до ялинки, скляні іграшки падають і б’ються.– якщо купуєте електричні прикраси і різну ілюмінацію без сертифікатів та будь-яких гарантій то переконайтеся, що лампочки не випадають з гнізд, вилка і шнур надійно з’єднані і не піддаються на злам. Бажано також включити гірлянду перед покупкою і перевірити, щоб після хвилини-другої гірлянда не розпочала видавати різкий «горілий» або «хімічний» запах, та виріб не занадто сильно нагрівався;– купувати іграшки краще із екологічних матеріалів, хоча іграшки з екологічно чистих матеріалів коштують дорожче, але ви напевно будете знати, що ваша дитина не отримає хімічне отруєння при контакті з новорічними прикрасами.Купуйте якісні вироби, у яких вказаний виробник, є документи що засвідчують їх якість та безпеку, кажуть у Держпродспоживслужбі. У ялинкових прикрасах та дитячих подарунках низької якості може міститись фенол, свинець і інші токсичні речовини, які небезпечні для людини і особливо для дітей.Віддавайте перевагу вітчизняним виробникам, із маркуванням державного стандарту. Аби точно не сумніватися у якості прикрас – виготовляйте деякий декор власноруч, адже зараз у магазинах є увесь необхідний реквізит.