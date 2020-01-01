Тварина – не відро для сміття та відходів, – луцька ветеринарка про годування улюбленців на свята

Ветеринарка з Луцькарозповіла, чому тварин не можна годувати стравами зі столу та що робити, коли домашній улюбленець випрошує їжу.Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.Яна Коханюк нагадала, що наближаються перші новорічно-різдвяні свята, тож усі готуватимуть багато смаколиків, часом не дуже корисних для організму людини."Всюди поруч з нами на кухні і за кожним столом будуть вовтузитись наші хвостики (песики, котики). І тут дуже важливо нам власникам, запам‘ятати, тварина - це не відро для сміття та відходів. Не годуйте свого песика зі столу, не віддавайте кісток, після холодцю чи печеної птиці. Не давайте солодощі та мандарини з апельсинами. Не корміть салатами та бутренцями, домашньою ковбаскою, печеним м‘ясом, голубцями. Дуже прошу, не робіть усього цього, тому, що за через кілька днів вашій тваринці буде дуже зле. І в найкращому випадку, ви отримаєте незначну діарею і в‘ялість, яку можна буде усунути сорбентами", - наголосила ветеринарка.За її словами, почасти всі підгодовування зі столу закінчуються крапельницями у ветклініці. І добре, якщо ще є шанс допомогти і врятувати тваринку, тому що трапляються після таких «святкувань» і смертельні випадки."Я знаю, що важко стриматись коли песеня махає хвостиком, дивиться своїми очима кругляшками, просить ну хоч шматочок, ну хоч трошки. І ти відчуваєш себе таким злим і не добрим, що сам їси, а своєму вірному другу не даєш і шматочка.Тому даю маленькі підказки. Запасіться на свята улюбленими і звичними, (тими що давали раніше, і не було побічних ефектів) собачими смаколиками і кормом. Якщо ви раніше до цього давали спеціальні желатинові, в'ялені смаколики-кістки для собак і ваш собачка почувався добре, можете запастись і ними. На період , коли готуєте на кухні, дайте такий смаколик песику, щоб жував і гриз його, а не підбирав залишки їжі з підлоги, поки ви готуєте. Далі в день свята, не згодовуйте повноцінні порції своєму песі, а половину з них лишіть на вечір, до святкового столу, поставте чашку з кормом песи, на свій святковий стіл (корм або шматочки м‘яса, залежно що звично їсть ваш песик). І коли це чудо песеня робить оті оченята і просить, корміть його, але корміть, саме його їжею, а не своєю", - написала Яна Коханюк.