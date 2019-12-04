Скільки землі на Волині отримали воїни за рік

Понад 700 гектарів волинської землі отримали у 2020 році учасники бойових дій.Про це інформують у головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області у фейсбуці.Так, у ГУ Держгеокадастру у Волинській області протягом 2020 року надали у власність учасникам АТО/ООС 510 земельних ділянок площею 721,8 га. Найбільше - для ведення особистого селянського господарства – 380 наділ (709,1 га). Також волинські захисники отримали 112 ділянок для ведення садівництва (11,7 га) та для 18 – для індивідуального дачного будівництва (1,006 га).Від початку року від учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців надійшло 1549 звернень та надано 913 дозволів на розроблення документації із землеустрою на площу 997,2 га. З них для ведення особистого селянського господарства 952,3 га, для ведення садівництва – 44,8 га, для індивідуального дачного будівництва – 0,06 га.