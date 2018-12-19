Лучанам розповіли, чи варто звертатися до стоматолога під час карантину та як доглядати за зубами
Сьогодні, 15:39
Лікар-стоматолог Іван Ліпич розповів, у яких випадках під час пандемії треба обов'язково звертатися до стоматолога, а коли краще перетерпіти, як доглядати за ротовою порожниною та які засоби для цього обирати.
Про це йшлося в ефірі програми «Район здорової людини», пише Район.Медицина.
– Пане Іване, як змінився прийом пацієнтів під час пандемії?
– У стоматології особливо відчули зміни на початку карантину, адже всі заклади закрили, і можна було надавати лише ургентну допомогу, тобто коли пацієнт відчуває біль чи має набряк, припухлість. Міністерство охорони здоров'я довгий час не могло видати для лікарів-стоматологів конкретний протокол про те, як надавати стоматологічну допомогу планову.
– А чи є ризик інфікуватися пацієнту від лікаря і навпаки?
– Ризики завжди є. Я б сказав, що більше ризиків є у лікаря, ніж у пацієнтів, тому що він безпосередньо працює із пацієнтом. Навіть якщо є маска чи щиток, все одно нікуди не дітися від повітря, яке створює машинка. Зараз у нас уже є стандарт роботи, антисептики на вході. Складність була на початку в тому, що важко пояснювати пацієнтам, аби вони дотримувалися норм – одягали маски, рукавички.
– У яких випадках під час пандемії треба обов'язково звертатися до стоматолога, а коли краще перетерпіти?
– Якщо людина здорова, але потребує негайної стоматологічної допомоги, то їй варто звертатися до лікаря. Якщо людина не здорова, має ознаки ГРВІ, а її стоматологічна проблема складніша, ніж загальний стан, то, на мою думку, потрібно попередити лікаря і персонал, щоб правильно підготуватися до цього. Якщо є можливість приглушити біль чи зняти запальний процес медикаментозними препаратами, це варто зробити. Потім можна прийти до лікаря на плановий огляд. Є ситуації, коли нічого не допомагає і таки треба йти до лікаря. Потрібно дивитися по ситуації.
– Люди вже перестали боятися ходити до стоматолога?
– Насправді не всі, але зараз це приносить невеликий дискомфорт, є хороші і дієві анестетики. Багато хто отримав травму в дитинстві від лікування зубів, тому відразу видно тих, хто нервує. На мою думку, потрібно знайти свого лікаря та встановити з ним особистісні стосунки. Дуже легко працювати з тим пацієнтом, який довіряє лікарю. Буває, що людина часто запитує, що я роблю, для чого, що вона чула, що краще так робити, а не інакше. Якщо всі твої дії ставляться під сумнів, то варто подумати чи треба з ним продовжувати працювати, можливо, спробувати поговорити. Впевненість в лікареві відіграє велику роль. Найбільший страх мають діти, особливо ті, які отримали перед тим травму чи неналежне лікування, та міліціонери, як я можу судити зі свого досвіду. Задача лікаря – подолати страх.
– З якими зубними проблемами люди зараз звертаються найбільше?
– Найбільше – з карієсом. У зв’язку з тим, що був локдаун, є багато ускладненого карієсу. Багато ортодонтичних проблем. Є такий міф, що молочні зуби не потрібно лікувати, але я його розвію. Економлячи на лікуванню молочних зубів, батьки роблять дитині тільки гірше. Часто думають, що краще не лікувати, а відразу їх видалити, але роблячи це, наприклад, у 5 років ми порушуємо формування, бо цей зуб мав би випасти у 9 років, і щелепа не розвивається нормально, має часті ангіни. У наслідку це може призвести ще й до того, що у підлітковому віці потрібно буде ставити брекети.
– Яким повинен бути повсякденний догляд за ротовою порожниною? Які засоби краще використовувати, а яких уникати?
– Однозначно варто позбутися зубочисток, адже вони руйнують міжясенний сосочок і роблять великий проміжок між зубами. Потрібно використовувати зубну щітку із пастою чи зубний порошок для кращого вичищення нальоту. Його можна знайти в Інтернеті, він не дорогий. Старші люди розповідають, що їх предки користувалися содою та сіллю і у них були зуби білі без карієсу. Я згідний, що тоді був трошки інший час, але ці речі мають велику абразивність, тому потрібно їх мінімізувати. Сода створює лужне середовище, яке люблять патогенні бактерії. Також раджу використовувати зубну нитку. Ще один міф, що вона робить більший зубний проміжок, але якщо користуватися правильно, підібрати товщину, то це кращий варіант, ніж зубочистка.
– Як часто потрібно відвідувати стоматолога в профілактичних цілях?
– Норма відвідування стоматолога у профілактичних цілях – раз у пів року. Бажано робити чистки раз у пів року. При множинному карієсі чистки потрібні частіше. Також потрібно шукати їх причину. При хворобах пародонту потрібно спостерігатися раз у три місяці.
– Якою має бути щітка – електричною чи звичайною?
- На мою думка, електрична зубна щітка – річ не погана, але не замінить звичайної. Недосвідчений користувач цього гаджета може зробити так, що наліт, який потрібно зняти, запакує під ясна. Методик є багато, якщо простою щіткою наліт не змивається, тоді потрібно змінити жорсткість щітки чи змінити пасту. В Інтернеті є багато інформації, як правильно чистити, різні методики.
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Про це йшлося в ефірі програми «Район здорової людини», пише Район.Медицина.
– Пане Іване, як змінився прийом пацієнтів під час пандемії?
– У стоматології особливо відчули зміни на початку карантину, адже всі заклади закрили, і можна було надавати лише ургентну допомогу, тобто коли пацієнт відчуває біль чи має набряк, припухлість. Міністерство охорони здоров'я довгий час не могло видати для лікарів-стоматологів конкретний протокол про те, як надавати стоматологічну допомогу планову.
– А чи є ризик інфікуватися пацієнту від лікаря і навпаки?
– Ризики завжди є. Я б сказав, що більше ризиків є у лікаря, ніж у пацієнтів, тому що він безпосередньо працює із пацієнтом. Навіть якщо є маска чи щиток, все одно нікуди не дітися від повітря, яке створює машинка. Зараз у нас уже є стандарт роботи, антисептики на вході. Складність була на початку в тому, що важко пояснювати пацієнтам, аби вони дотримувалися норм – одягали маски, рукавички.
– У яких випадках під час пандемії треба обов'язково звертатися до стоматолога, а коли краще перетерпіти?
– Якщо людина здорова, але потребує негайної стоматологічної допомоги, то їй варто звертатися до лікаря. Якщо людина не здорова, має ознаки ГРВІ, а її стоматологічна проблема складніша, ніж загальний стан, то, на мою думку, потрібно попередити лікаря і персонал, щоб правильно підготуватися до цього. Якщо є можливість приглушити біль чи зняти запальний процес медикаментозними препаратами, це варто зробити. Потім можна прийти до лікаря на плановий огляд. Є ситуації, коли нічого не допомагає і таки треба йти до лікаря. Потрібно дивитися по ситуації.
– Люди вже перестали боятися ходити до стоматолога?
– Насправді не всі, але зараз це приносить невеликий дискомфорт, є хороші і дієві анестетики. Багато хто отримав травму в дитинстві від лікування зубів, тому відразу видно тих, хто нервує. На мою думку, потрібно знайти свого лікаря та встановити з ним особистісні стосунки. Дуже легко працювати з тим пацієнтом, який довіряє лікарю. Буває, що людина часто запитує, що я роблю, для чого, що вона чула, що краще так робити, а не інакше. Якщо всі твої дії ставляться під сумнів, то варто подумати чи треба з ним продовжувати працювати, можливо, спробувати поговорити. Впевненість в лікареві відіграє велику роль. Найбільший страх мають діти, особливо ті, які отримали перед тим травму чи неналежне лікування, та міліціонери, як я можу судити зі свого досвіду. Задача лікаря – подолати страх.
– З якими зубними проблемами люди зараз звертаються найбільше?
– Найбільше – з карієсом. У зв’язку з тим, що був локдаун, є багато ускладненого карієсу. Багато ортодонтичних проблем. Є такий міф, що молочні зуби не потрібно лікувати, але я його розвію. Економлячи на лікуванню молочних зубів, батьки роблять дитині тільки гірше. Часто думають, що краще не лікувати, а відразу їх видалити, але роблячи це, наприклад, у 5 років ми порушуємо формування, бо цей зуб мав би випасти у 9 років, і щелепа не розвивається нормально, має часті ангіни. У наслідку це може призвести ще й до того, що у підлітковому віці потрібно буде ставити брекети.
– Яким повинен бути повсякденний догляд за ротовою порожниною? Які засоби краще використовувати, а яких уникати?
– Однозначно варто позбутися зубочисток, адже вони руйнують міжясенний сосочок і роблять великий проміжок між зубами. Потрібно використовувати зубну щітку із пастою чи зубний порошок для кращого вичищення нальоту. Його можна знайти в Інтернеті, він не дорогий. Старші люди розповідають, що їх предки користувалися содою та сіллю і у них були зуби білі без карієсу. Я згідний, що тоді був трошки інший час, але ці речі мають велику абразивність, тому потрібно їх мінімізувати. Сода створює лужне середовище, яке люблять патогенні бактерії. Також раджу використовувати зубну нитку. Ще один міф, що вона робить більший зубний проміжок, але якщо користуватися правильно, підібрати товщину, то це кращий варіант, ніж зубочистка.
– Як часто потрібно відвідувати стоматолога в профілактичних цілях?
– Норма відвідування стоматолога у профілактичних цілях – раз у пів року. Бажано робити чистки раз у пів року. При множинному карієсі чистки потрібні частіше. Також потрібно шукати їх причину. При хворобах пародонту потрібно спостерігатися раз у три місяці.
– Якою має бути щітка – електричною чи звичайною?
- На мою думка, електрична зубна щітка – річ не погана, але не замінить звичайної. Недосвідчений користувач цього гаджета може зробити так, що наліт, який потрібно зняти, запакує під ясна. Методик є багато, якщо простою щіткою наліт не змивається, тоді потрібно змінити жорсткість щітки чи змінити пасту. В Інтернеті є багато інформації, як правильно чистити, різні методики.
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