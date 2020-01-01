Без летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це повідомляє Волинська ОДА.



Нові випадки хвороби виявили:

м. Луцьк – 175,

м. Нововолинськ – 7,

Володимир-Волинський район – 26,

Горохівський район – 7,

Іваничівський район – 2,

Ківерцівський район –5,

Ковельський район – 4,

Локачинський район – 1,

Луцький район – 27,

Маневицький район – 1,

Ратнівський район – 4,

Рожищенський район – 1.



Усього станом на 20 грудня в області зареєстрували 30 457 випадків. Одужали – 23 853 (за останню добу – 278).



Летальні випадки – 481 (за останню добу – не реєстрували). Методом ПЛР всього обстежили 123 745 осіб, за минулу добу - 638 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 260 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки хвороби виявили:м. Луцьк – 175,м. Нововолинськ – 7,Володимир-Волинський район – 26,Горохівський район – 7,Іваничівський район – 2,Ківерцівський район –5,Ковельський район – 4,Локачинський район – 1,Луцький район – 27,Маневицький район – 1,Ратнівський район – 4,Рожищенський район – 1.Усього станом на 20 грудня в області зареєстрували 30 457 випадків. Одужали – 23 853 (за останню добу – 278).Летальні випадки – 481 (за останню добу – не реєстрували). Методом ПЛР всього обстежили 123 745 осіб, за минулу добу - 638 осіб.

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