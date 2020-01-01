Без летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:08
За минулу добу на Волині зареєстрували 260 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки хвороби виявили:
м. Луцьк – 175,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 26,
Горохівський район – 7,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район –5,
Ковельський район – 4,
Локачинський район – 1,
Луцький район – 27,
Маневицький район – 1,
Ратнівський район – 4,
Рожищенський район – 1.
Усього станом на 20 грудня в області зареєстрували 30 457 випадків. Одужали – 23 853 (за останню добу – 278).
Летальні випадки – 481 (за останню добу – не реєстрували). Методом ПЛР всього обстежили 123 745 осіб, за минулу добу - 638 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки хвороби виявили:
м. Луцьк – 175,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 26,
Горохівський район – 7,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район –5,
Ковельський район – 4,
Локачинський район – 1,
Луцький район – 27,
Маневицький район – 1,
Ратнівський район – 4,
Рожищенський район – 1.
Усього станом на 20 грудня в області зареєстрували 30 457 випадків. Одужали – 23 853 (за останню добу – 278).
Летальні випадки – 481 (за останню добу – не реєстрували). Методом ПЛР всього обстежили 123 745 осіб, за минулу добу - 638 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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