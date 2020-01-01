На Харківщині загинув 11-річний хлопчик, катаючись на санчатах
Сьогодні, 13:10
Поліція розслідує обставини загибелі дитини на Харківщині. За попередніми даними, 11-річний хлопчик з'їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою.
Про це повідомляє ГУНП в області.
Повідомлення про подію, що сталася у селі Новоселівка Нововодолазького району, надійшло до поліції 19 грудня близько 13:30.
Дитина померла до приїзду медиків. Тіло загиблого направили до моргу для встановлення причини смерті.
Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нині поліція встановлює усі обставини трагедії.
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Про це повідомляє ГУНП в області.
Повідомлення про подію, що сталася у селі Новоселівка Нововодолазького району, надійшло до поліції 19 грудня близько 13:30.
Дитина померла до приїзду медиків. Тіло загиблого направили до моргу для встановлення причини смерті.
Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нині поліція встановлює усі обставини трагедії.
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