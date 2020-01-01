вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Харківщині загинув 11-річний хлопчик, катаючись на санчатах

На Харківщині загинув 11-річний хлопчик, катаючись на санчатах
Поліція розслідує обставини загибелі дитини на Харківщині. За попередніми даними, 11-річний хлопчик з'їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою.

Про це повідомляє ГУНП в області.

Повідомлення про подію, що сталася у селі Новоселівка Нововодолазького району, надійшло до поліції 19 грудня близько 13:30.

Дитина померла до приїзду медиків. Тіло загиблого направили до моргу для встановлення причини смерті.

Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нині поліція встановлює усі обставини трагедії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, санчата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза*
Сьогодні, 13:50
На Харківщині загинув 11-річний хлопчик, катаючись на санчатах
Сьогодні, 13:10
У луцькій лікарні розповіли про двох лікарів Микол Миколайовичів, що допомагають людям стати на ноги
Сьогодні, 12:05
20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 11:30
Нічна автотроща на Відродження у Луцьку: у поліції розповіли деталі
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
У Тристоронній контактній групі «помилково опублікували російську версію» щодо смерті військового 14-ї бригади У Тристоронній контактній групі «помилково опублікували російську версію» щодо смерті військового 14-ї бригади
18 грудень, 15:15
Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні
18 грудень, 09:50
Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади Військовий, тіло якого бойовики передали Україні, – з волинської бригади
17 грудень, 19:03
Бойовики передали Україні тіло померлого військового ЗСУ Бойовики передали Україні тіло померлого військового ЗСУ
17 грудень, 17:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ТРЦ «ПортCity» вручатиме подарунки за найкращі малюнки для Діда Мороза*
Сьогодні, 13:50
 0
На Харківщині загинув 11-річний хлопчик, катаючись на санчатах
Сьогодні, 13:10
 0
У луцькій лікарні розповіли про двох лікарів Микол Миколайовичів, що допомагають людям стати на ноги
Сьогодні, 12:05
 0
20 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 11:30
 0
Нічна автотроща на Відродження у Луцьку: у поліції розповіли деталі
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8